AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: نسابق الزمن للانتهاء من مشروع تطوير التعليم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:03 ص
النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة ،وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

أشاد النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بتصريحات الرئيس السيسى بشأن إحتياجنا إلى 100 جامعة لتحسين التعليم، مشيرا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة عام 2030.

وأكد أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منظومة التعليم قبل الجامعى والجامعى تتطور بشكل جيد ، مشيرا إلى أننا نسابق الزمن للإنتهاء من مشروع تطوير التعليم ، والذى سيعتمد على إستخدام الإنترنت والتعليم الأونلاين.

كما أوضح وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا نسعى إلى أن تكون الجامعات المصرية ضمن الجامعات العالمية المصنفة بالنسبة لجودة التعليم.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحًا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011.

وشدّد "السيسي"، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدة متاحف، على أن عدم الاستقرار يدمر الدولة ومستقبلها، معقبا: هناك شركات تعطلت واقتصاد توقف وإرهاب استغل الموقف، بالإضافة إلى وجود تدمير وخراب من خلال الاعتداء على المنشآت والمتاحف وأيضا على الكنائس.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين من عدم الاستقرار الذي يستهدف تدمر الدولة ومستقبلها.

ولفت الرئيس السيسى إلى أن عدم الاستقرار يؤثر سلبيا على الدولة، وذلك بعد ما أوضح الدكتور خالد العناني وزير الآثار في حديثه عن تطوير المتاحف، أن الأعمال فيها بدأت منذ عام 2002، وتوقفت عند 2011.

وأكد السيسي خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدة متاحف، أن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011، مضيفا أننا نحتاج 100 جامعة لاستيعاب احتياجات الطلاب دون النظر لتصنيفها طبقا للمعايير المعتبرة لتقديم تعليم جيد، متابعا : «كل مليون يحتاجون إلى جامعة على الأقل لذلك نحتاج إلى 100 جامعة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا زيادة في المصروفات| الخشت يعلن تحول جامعة القاهرة إلى"ذكية"من الجيل الثالث.. نواب: الجامعات كلها لابد أن تتواءم مع منظومة التحول الرقمى فى مناهجها.. ومعظم الكليات تطبق التعليم عن بعد

الاستقرار يبني الدولة.. السيسي: أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة.. فيديو

هندفع الثمن أوي.. الرئيس السيسي يتحدث عن ضريبة عدم الاستقرار.. فيديو

خلي بالكم من البلد وحافظوا عليها.. شاهد رسالة الرئيس السيسي لـ المصريين

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تاريخ سيناء أرض الفيروز.. شاهد

الرئيس السيسي: نحتاج إلى 100 جامعة لتحسين التعليم .. وهندفع الثمن حال عدم الاستقرار

ترشيحاتنا

أول تعليق من موسيماني بعد الفوز بلقب الدوري

كواليس اشتباك كهربا مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة

لرئاسة الزمالك .. مرتضى منصور أمام القضاء الإداري| غدا

دعاء تيسير الأمور .. أذكار وأدعية رددها باستمرار لتذليل الصعاب

شيرين رضا وزوجة السقا.. أغرب إطلالات النجمات في مهرجان الجونة 2020.. شاهد

عميد حقوق دمياط: التحقيق في واقعة تعدي طفل على رجل مرور يؤكد سيادة القانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات