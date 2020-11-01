نائب: نسابق الزمن للانتهاء من مشروع تطوير التعليم

أشاد النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بتصريحات الرئيس السيسى بشأن إحتياجنا إلى 100 جامعة لتحسين التعليم، مشيرا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة عام 2030.





وأكد أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن منظومة التعليم قبل الجامعى والجامعى تتطور بشكل جيد ، مشيرا إلى أننا نسابق الزمن للإنتهاء من مشروع تطوير التعليم ، والذى سيعتمد على إستخدام الإنترنت والتعليم الأونلاين.





كما أوضح وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أننا نسعى إلى أن تكون الجامعات المصرية ضمن الجامعات العالمية المصنفة بالنسبة لجودة التعليم.



