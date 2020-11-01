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داليا إبراهيم شقيقة ضحية الشهامة بالإسكندرية تكشف تفاصيل الواقعة ..فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
الضحية
الضحية
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إبراهيم القادري
قالت داليا إبراهيم شقيقة الضحية ووالدة الفتاة التي تعرضت للتحرش، إن القضاء هو من سيأخذ حقنا، مؤكدة أن أخيها وهو يجلس على القهوة  في الإسكندرية وجد ابنتي وهي ذاهبة إلى الدرس، يتعرض لها المتهم لفظيا، مشيرة إلى أن أخيها حذره أكثر من مرة .

وأضافت داليا إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامجة مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن يوم الواقعة يعتبر المرة الثالثة التي يقوم المتهم بالتعدي على ابنتي، والمتهم لم يهتم بكلامه، وعندما كانت تسير، قام المتهم بمضايقتها مرة أخرى، ولكنها لم تهتم لكلامه وتركته وذهبت.

وأوضحت داليا إبراهيم، أن أخيها عندما رأى المتهم يضايق الفتاة قال له أنا مش قولتلك مش تعاكسها رد عليه وقال له وايه ياعني بنت اختك زيها زي أى حد، هي مش زايدة على البنات في حاجة.

وتابعت : أن بعد ذلك قام المتهم بطعن أخي كريم عدة طعنات في يده وظهره وفي كليته وبعدها حدث له نزيف داخلي، وقمنا بعمل عدة عمليات له، ولكنه توفي.

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