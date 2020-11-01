AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 800 ألف برميل يوميا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط
Advertisements
وكالات
قال مصدر نفطي ليبي لـ"رويترز" اليوم إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا، أي أعلى بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام.

يأتي ذلك في اعقاب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة عن آخر المنشآت التي كانت مغلقة بعد استتاب الأمن فيها.

اقرأ أيضا:
وفي الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو أوبك بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.

ويأتي ذلك على خلفية إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع الليبي في الآونة الأخيرة، إذ توصل "الجيش الوطني" المسيطر على شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر إلى اتفاق الشهر الماضي بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، في مفاوضات بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، أحمد معيتيق.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكشف أسباب رفض ميليشيات طرابلس الاتفاق النفطي.. المسماري: الجماعات المسلحة تفرض رأيها على السراج.. و"النفط الليبية" ترفض التسييس وتستأنف الإنتاج والتصدير

أسوشيتد برس: السراج يرفض اتفاق الجيش الوطني الليبي بشأن النفط

الجيش الليبي: عودة إنتاج النفط لقطع الطريق على الأتراك والإخوان

بعد إعلان حفتر.. ناقلة تدخل ميناء الحريقة الليبي لتحميل مليون برميل من النفط

في أكبر حقول النفط.. ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة

ترشيحاتنا

حكم صلاة حابس البول والريح .. الإفتاء توضح

ليفربول ضد ويست هام .. محمد صلاح يسجل التعادل في شباك فابيانسكي

بـ روب أبيض.. شاهد | عزة مجاهد ابنة فيفي عبده بإطلالة ساحرة على البحر

انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

هل الدعاء يغير القدر.. مستجاب عند النداء للصلوات المكتوبة

3 أنواع من الأواني ضارة بالصحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات