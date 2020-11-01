امنعيه عن طفلك .. السمسم يصيبه بهذه الأمراض





يؤثر السمسم على مستويات السكر في الدم ، مما يجعل السيطرة على نسبة السكر في الدم صعبة أثناء الجراحة وبعدها، توقف عن استخدام السمسم بكميات طبية قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.





ووفقا لموقع health line بذور السمسم الأبيض ليست آمنة للاستهلاك أثناء الحمل ليست سوى خرافة، ويمكن أن تختلف آثار بذور السمسم أثناء الحمل إذا شعرت بالغثيان وإذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة بعد تناول بذور السمسم ، فعليك التوقف عن تناولها من الأفضل استشارة الطبيب قبل تضمين بذور السمسم في نظامك الغذائي.





تناول بذور السمسم لا يضر الأم والطفل لكن من الأفضل أن تتجنبي تضمينها في نظامك الغذائي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لأن تناولها قد يجعلك تشعرين بالغثيان.









يمكن أن يكون السمسم آمنًا عندما يؤخذ عن طريق الفم كدواء قصير المدى ولكن أضرار السمسم للاكفال سيئة فهو يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وبعض الاضطرابات في المعدة.





وتحتوي بذور السمسم على الكثير من الألياف، وقد يزيد هذا من خطر انسداد الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من تضيق تفاغر حميد.







