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مرأة

امنعيه عن طفلك .. السمسم يصيبه بهذه الأمراض

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
السمسم من أهم البذور الزيتية في العالم القديم بسبب سهولة استخراجه واستقراره الكبير ومقاومته للجفاف، زاد إنتاج واستهلاك السمسم بشكل كبير في العقد الماضي حيث تستخدم الدول الناشئة مثل الصين وكوريا والهند المزيد من السمسم على أساس الاستخدامات التقليدية ، وبالتالي يُعرف المزيد في هذه المناطق عن السمات الصحية الإيجابية لهذا المحصول. 

يؤثر السمسم على مستويات السكر في الدم ، مما يجعل السيطرة على نسبة السكر في الدم صعبة أثناء الجراحة وبعدها، توقف عن استخدام السمسم بكميات طبية قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.

ووفقا لموقع health line بذور السمسم الأبيض ليست آمنة للاستهلاك أثناء الحمل ليست سوى خرافة، ويمكن أن تختلف آثار بذور السمسم أثناء الحمل إذا شعرت بالغثيان وإذا كنت تعاني من اضطراب في المعدة بعد تناول بذور السمسم ، فعليك التوقف عن تناولها من الأفضل استشارة الطبيب قبل تضمين بذور السمسم في نظامك الغذائي.

تناول بذور السمسم لا يضر الأم والطفل لكن من الأفضل أن تتجنبي تضمينها في نظامك الغذائي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لأن تناولها قد يجعلك تشعرين بالغثيان.


يمكن أن يكون السمسم آمنًا عندما يؤخذ عن طريق الفم كدواء قصير المدى ولكن أضرار السمسم للاكفال سيئة فهو يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وبعض الاضطرابات في المعدة. 

وتحتوي بذور السمسم على الكثير من الألياف، وقد يزيد هذا من خطر انسداد الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من تضيق تفاغر حميد.


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