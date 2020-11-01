1 نوفمبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 1 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك ماهر، ولديك روح ابتكارية وشخصية جذابة.. أنت أيضا متعطش للمعرفة وتملك موهبة تنظيمية لكنك تميل لفرض نظامك على الآخرين مما يجعلك تبدو مستبدا.
هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.