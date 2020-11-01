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حوادث

من 12 ظهر اليوم.. بدء الصمت الانتخابي لمرشحي المرحلة الثانية بانتخابات النواب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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جودت عيد - محمد زهير
يبدأ الصمت الانتخابى لمرشحين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنظاميها الفردى والقائمة، من ظهر اليوم الأحد، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وترك الناخبين لفرصة اختيار من يمثلهم بعد أن قام المرشحين بعرض برامجهم.

وتجرى الاستعدادات لإنطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، والتى ستكون خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج بدءا من الأربعاء المقبل، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وتجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتنطلق الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعد، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعد.

وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعد، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 11 مقعد، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دائرة مخصص لها 21 مقعد.

وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعد، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحين يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.

وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين.

وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.

أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز بـ100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ42 مقعدا.

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