انتخابات الشرقية.. 246 مرشحا يتنافسون على 21 مقعدا

تشهد محافظة الشرقية، حالة من الاستعدادات القصوى لانطلاق الماراثون الانتخابى ضمن محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، الأسبوع المقبل وبالتحديد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، عمليات التصويت في الداخل.





حيث يتنافس 246 مرشحا على 21 مقعدا فى 8 دوائر وجاءت كالتالى:





الدائرة الأولى بأبو حماد تضم 18 مرشحا بينهم 15 من المستقلين و3 من الأحزاب

احمد فؤاد سليمان بغدادى اباظه مستقبل وطن

ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم مستقبل وطن

السيد احمد محمد على مستقل

ايمن طلعت احمد عبدالحميد مستقل

مصطفى عبدالله مصطفى عبدالقادر مستقل

سمير محمد محمود إبراهيم مستقل

هناء ابويحيى حسن سليم مستقل

جلال ابراهيم محمد صيام مستقل

هدى محمد محمود عباس مستقل

علاء احمد عليوه السيد حماة الوطن

فرج حسن سلامه على مستقل

محمد مختار ابراهيم محمد مستقل

نبيل محمود محمد السيد مستقل

رضا اسماعيل موسى إسماعيل مستقل

شاكر عبداللطيف عبدالفتاح حسن مستقل

اسامه السيد سليمان عبداللطيف مستقل

ايهاب السيد على السيد مستقل

سليمان تمام محمد هيكل مستقل





الدائرة الثانية بأبو كبير تضم 14 مرشحا بينهم 8 من المستقلين و6 من الأحزاب

محمد عبدالهادى سليم حبيب مستقبل وطن

حاتم أحمد عبدالعزيز أحمد مستقبل وطن

عصام ابوالمجد سليم نصار مستقبل وطن

نبيل عبده ابراهيم سيد احمد عسكر مستقل

مصطفى محمد باز مصطفى مستقل

عبدالله عزت محمود السيد حماة الوطن

سعاد محمد مصطفى محمد برس مستقل

حسام مرسى السيد مرسى المؤتمر

محمد محمد ابراهيم القرينى مستقل

محمود عبداللطيف محمد احمد مستقل

عبدالله محمد محمد احمد حسان المؤتمر

علاء سعيد محمود احمد مستقل

احمد سعيد مصطفى محمد مستقل

محمد محمد متولى السيد واكد مستقل





الدائرة الثالثة بأول الزقازيق تضم 61 مرشحا بينهم 45 من المستقلين و16 من الأحزاب

على سعيد على محمد سيد احمد مستقبل وطن

لطفى محمد ابراهيم عثمان شحاته مستقبل وطن

ماجد دياب سليمان غانم مستقبل وطن

عادل السيد الأنور محمد عبدالله عفيفى مستقبل وطن

ايمان سالم محمد سالم خضر مستقبل وطن

مروه محمد عبدالغنى محمد هاشم مستقبل وطن

السيد سليم حسن على العزازى مستقل

عبدالله السيد نصر السيد مستقل

رشا سامى احمد محمد عيسى مستقل

كرم محمد محمد قموره مستقل

لطيف عبدالحميد اسماعيل السيد مستقل

محمد حسام الدين محمد كامل مستقل

عمرو مجدى عيسوى حسن مستقل

محمود عبدالعزيز محمد حفناوى حويله مستقل

عاصم مختار زكى سماحه مستقل

وفاء السيد احمد عرابى محمد عرابى مستقل

احمد منصور السيد احمد منصور مستقل

عبداللطيف محمد محمد دسوقى مستقل

عبدالفتاح ابراهيم حسين محمد مستقل

خالد على عراقى على مستقل

حسن صادق ابراهيم السيد رمضان حماة الوطن

محمد سعيد ابراهيم متولى رزق مستقل

ايمن وهبى توفيق مقار مصر القومى

اولفت محمد معوض هلال مستقل

محمود محمود السيد حافظ محمد مستقل

محمد احمد محمد راشد مستقل

احمد حسن كامل الرشيدى إسماعيل مستقل

عبدالمنعم بندارى عبدالمنعم بندارى مستقل

سمير ابراهيم عباس إبراهيم مصر المستقبل

عبدالحميد عبدالجليل على عبدالقوى حماة الوطن

سعيد ابراهيم محمد احمد مستقل

عمرو عبدالعزيز حامد سيد احمد مستقل

احمد رفعت عزب طه مستقل

محمد صابر محمد واكد مستقل

احمد عبدالحميد امين سليمان التحرير المصرى

حاتم عدلى السيدحسن سليم مستقل

محمد عبدالفتاح حامد شلبى مستقل

محمد محمود شاكر مصطفى خضر مستقل

شريف امين محمد امين مستقل

اشرف محمد محمد عطيه صالح مستقل

احمد عبدالحميد ابراهيم محمد شلتوت مستقل

عبير فاروق عبدالعزيز متولى مستقل

احمد ممدوح محمد سعد بيه المصريين

فرحات السيد عبدالكريم عطيه مستقل

محمد فرج زكى محمد مستقل

محمود عبدالعزيز على حجازى مستقل

عبداللطيف مجدى عبداللطيف محمد على مستقل

محمد عبدالناصر سيف غنيم مستقل

ايمان بركات حامد عبدالعال منصور مستقل

محمد ابراهيم عبدالله ابراهيم الانشاصى مستقل

محمد احمد محمدى زيدان مستقل

سعيد عبدالرحمن عوض الله هيكل مستقل

انعام محمد احمد على عبدالله العربى مستقل

عاطف السيد السيد عسكر التحرير المصرى

مجدى عبدالعاطى عبدالله عرفه مستقل

حلمى رجب الجوهرى السيد مستقل

اسلام محمد محمد محمدالطاهر حماة الوطن

حسن محمد السيد على مستقل

محمد فوزى ابراهيم خليفه مستقل

محمد عبدالحليم سيداحمد محمد المؤتمر

مجدى جلال عبدالعزيز عاشور مستقبل وطن

الدائرة الرابعة بالحسينية تضم 19 مرشحا بينهم 15 من المستقلين و4 من الأحزاب

يحيى عاطف الشافعى عصر مستقبل وطن

السيد على عبدالعال سماحه مستقبل وطن

السيد محمد ابراهيم رحمو مستقبل وطن

رائف السيد محمد إسماعيل مستقل

عادل حسنين ابراهيم حسنين مستقل

احمد عبدالله محمد الصادق مستقل

تامر عبدالحميد سليمان عبدالدايم مستقل

يحى كمال عبدالسلام منصور مستقل

على عبدالله موسى على مستقل

عبدالعزيز أحمد المرحلى عبدالفتاح حسانين مستقل

زايد حسينى احمد هنداوى حماة الوطن

عزت محمد عبداللطيف خاطر مستقل

اسماعيل سعد محمود ابوالعنين مستقل

ابراهيم على عبدالعال اسماعيل مستقل

محمد عباس زغلول عباس مستقل

السيد احمد عبداللطيف عثمان عبدالله سعود مستقل

احمد صفوت السعيد يوسف مستقل

محمد حسن سلامه على مستقل

جلال عبدالله عبد العزيز عمر مستقل





الدائرة الخامسة ببلبيس تضم 35 مرشحا بينهم 26 من المستقلين و9 من الأحزاب

حموده محمد حموده مستقبل وطن

فايز حسن يوسف ابوخضره الشعب الجمهورى

سامى عبدالعزيز نصر الله سلامه مستقبل وطن

رشيد السيد محمد محمد عامر مستقل

عبدالحميد صابر وصفى محمود أبوطريه مستقل

هانى فتحى عليوه محمد زغلل حماة الوطن

عبدالله فهمى رياض محمد اليمانى الرماح مستقل

حاتم محمد حسن محمد حسن صيام مستقل

عمر بغدادى مصطفى بغدادى مستقل

عادل ابوالمجد سليمان مفضل مستقل

وائل محمد عبدالوارث امام محمدين مصطفى حماة الوطن

احمد السيد على احمد مستقل

تامر سعد مهدى جمعة مستقل

ايهاب السيد غريب حسانين مستقل

تامر صبحى محمد سلامه مستقل

محمد محمد محمد عبدالفتاح مرعى مستقل

اسماعيل محمد اسماعيل صادق مستقل

عماد محمد عبدالحليم محمد جمعه المحافظين

طارق حسن محمد الاعصر مستقل

مصطفى ابراهيم احمد محمد البطريق مستقل

سعيد مصطفى السيد سليمان الصادى مستقل

احمد محمد احمد جادالله مستقل

السيد حسن بكرى النجار المؤتمر

العربى محمدالصغير محمد محمدالدرس مستقل

طارق صادق عبدالحميد احمد مستقل

على السيد على حسن مستقل

خالد مصلحى سليمان عبدالكريم مستقل

خيرى سعيد عبدالغنى احمد مستقل

يوسف عبدالمقصود حسن محمد مستقل

وائل عبدالبارى على إبراهيم مستقل

دعاء حسن عبدالهادى حسن التجمع الوطنى التقدمى

ابوالحجاج عبدالغنى السيد بلال حماة الوطن

يوسف احمد محمد محمد يوسف مستقل

مرزوق سلامه محمد غنيم مستقل

اياد محمد عطيه عطيه مستقل

الدائرة السادسة بديرب نجم تضم 18 مرشحا بينهم 12 من المستقلين و6 من الأحزاب

طلعت عمادالدين صادق احمد السويدى مستقبل وطن

احمد عبدالدايم مصطفى محمد منصور الشعب الجمهورى

مصطفى جمال محمد مصطفى جبر مستقبل وطن

احمد لطفى محمد عوض الله مستقل

رضا عبدالعال سالم مستقل

السيد عدلى حامد عبدالرحمن حماة الوطن

محمد عبدالحفيظ محمد الاحول مستقل

احمد محمد عبدالحميد هلال صقر مستقل

احمد عبدالستار محمد غندور مستقل

ايمن السيد ابراهيم السيد سرحان مستقل

شيماء حسن على الحسينى مستقل

سامى صابر عبدالوهاب متولى مستقل

بدر عبدالرحيم محمد عبدالرحيم مستقل

محمد طارق رشدى محمد ابناء مصر

حسام فكرى متولى سالم الوفد الجديد

محمد محمد ابراهيم الطهواجى مستقل

محمد حامد محمد عطيه مستقل

عبدالباقى محمود احمد تركيا مستقل





الدائرة السابعة فى فاقوس تضم 38 مرشحا بينهم 27 من المستقلين و11 من الأحزاب

علاء احمد عبدالنبى إبراهيم مستقبل وطن

سيف محمد رشاد سلامه مستقبل وطن

صبرى زكى صالح طنطاوى مستقبل وطن

صلاح منصور عبدالعال عبدالحميد مستقبل وطن

على الدين ابراهيم احمد سيداحمد النجار مستقبل وطن

نبيل محمد المهدى العطار حماة الوطن

سامى عوض مطر محمد الألفى مستقل

حسين حلمى حسين السيد مستقل

امام منصور حسن منصور سعد مستقل

نوسيله اسماعيل احمد سويلم ابوالعمرو مستقل

السيد عبدالرحمن السيد على مستقل

عثمان جمال محمد السيد كلوب مستقل

السيد فوزى مصطفى السيد مستقل

حسن أحمد حسن محمد ابراهيم مستقل

فاتن السيد محمد احمد مستقل

محمد جلهوم محمد حسن الوفد الجديد

محمد يوسف على محمد ابوالعطا المحافظين

صلاح هيكل السنوسى نصر مستقل

محمد احمد محمد السيد مستقل

سمير حسن سليمان محمد مستقل

محمد محمد ابراهيم مبروك مستقل

أحمد محمود محمد الصادق متولى مستقل

محمود عبدالغفار محمد السيد مستقل

ابراهيم محمد محمد إبراهيم مستقل

حافظ يوسف على حافظ مستقل

أسامه جمعه حسين حسن أسامه مستقل

محمود محمود محمد إبراهيم مستقل

على السيد على حسن مستقل

عبدالمنعم توفيق على على مستقل

حسن على السيد غنايم مستقل

مجدى محمد عطيه مستقل

لطفى صديق حسينى محمد سليمان مستقل

محمد محمد على كلوب مستقل

عمرو جلال محمود عبدالباقى الوفد الجديد

الحسينى عبداللطيف عبدالوهاب مستقل

صلاح الدين احمد السيد شريبه مستقل

محمد عبدالحليم محمد فهمى إسماعيل المؤتمر

عبدالفتاح فرج عبدالفتاح فرج المؤتمر





الدائرة الثامنة بمنيا القمح تضم 43 مرشحا بينهم 33 من المستقلين و10 من الأحزاب

خالد عبدالرحمن عبدالله احمد مشهور مستقبل وطن

وجيه حسين اباظه وجيه اباظه مستقبل وطن

محمد محمود جاد مصطفى مستقبل وطن

احمد محيى الدين رفعت مستقبل وطن

عمر يحيى حسين محمد عزمى الحركة الوطنية المصرية

هويده احمد على جمعه مستقل

عبير السيد محمود حنفى مستقل

محمد عبدالحليم السيد شحاته سيف اليزل مصر القومى

محمد فؤاد سكران منصور الوفد الجديد

شيماء محمد السيد حسن مستقل

حسن على حسن ضوه مستقل

مجدى محمد احمد خليل مستقل

شرين احمد احمد احمد الأسود مستقل

عامر كمال عبدالحليم احمد عامر مستقل

عمرو ابراهيم مهدى عبدالله الشعب الجمهورى

محمد عبدالرؤف محمود مستقل

محمود فيصل احمد محمد جيرةالله حماة الوطن

محمد احمد عبدالمعطى حسن زيتون مستقل

حسام فوزى محمد إبراهيم مستقل

مى محمد رشدى احمد الحسينى غيث مستقل

داليا الحسينى محمد محمود مستقل

احمد عبدالعظيم تهامى محمد المتكنانى مستقل

محمد احمد اسماعيل درويش مستقل

ماجد كمال زكى عبدالحميد مستقل

عماد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم مستقل

كامل عبدالعزيز حسن محمد مستقل

محمد عاشور السيد بدران مستقل

محمد عبدالرحمن احمد محمد مخيمر مستقل

ايهاب عبدالمنعم محمد عبدالعزيز لاشين مستقل

اشرف خليل محمد خليل مستقل

على حسن محمد السعيد السيد النقيطى مستقل

السيد عبدالظاهر محمداحمد سلامه مستقل

السيد محمد رياض محمود الجندى مستقل

محمد عبدالهادى حامد غنيمى مستقل

عبدالبديع حمدى السيد هاشم مستقل

ياسر سعيد عبدالسلام الشرقاوى مستقل

مصطفى السيد مصطفى السيد مستقل

لبنى جوده عبدالعزيز عبدالهادى مستقل

محمد حسين محمد مجاهد مستقل

احمد محمد عبدالصادق محمد حماة الوطن

سحر احمد فكرى حسن عثمان مستقل

جمال السيد قاسم محمد مستقل

السيد ابراهيم عبدالنبى سالم نصر مستقل