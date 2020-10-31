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توك شو

اخترت الطريق الطويل والصعب.. خالد الصاوي: جايزة الجونة مش مجاملة..فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:29 م
خالد الصاوى
خالد الصاوى
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أسامة علي
قال الفنان الكبير خالد الصاوى، إن مشواره الفنى كان معقدا، معقبا:" اخترت الطريق الطويل والصعب.

وأوضح الصاوى خلال حواره مع برنامج "آخر كلمة" المذاع عبر فضائية "أون"، شعرت بأولى خطوات النجاح بعد فيلم "عمارة يعقوبيان"، معبقا:" التمثيل من المهن الغريبة جدا".

ولفت الفنان خالد الصاوى، إلى أنه من عشاق الجونة،  وبالنسبة للقاهرة التى عاش فيها قال،عشت فيها كتير وحبيتها بس حاليا صعب تتحب، بقت عنيفة".

وأشار الفنان خالد الصاوى، إلى أن من أهم ما يميز مهرجان الجونة عدم المجاملة والموضوعية، معقبا:"الجايزه اللى خدتها فى المهرجان مفيهاش مجاملة.

وأوضح الصاوى، أنه عمل فى بداية حياته كمحامٍ، واجتهد كثيرا فى مجال التمثيل.

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