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حوادث

نظر دعوى مرتضى منصور لبطلان قرار عزله اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد زهير
تنظر اليوم الاحد محكمة القضاء الإداري دعوى مرتضى منصور التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، الذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

كان مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك، وصل لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة منه، ويطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

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