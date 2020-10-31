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خالد عبدالغفار: الدولة تخصص ميزانية كبيرة للتعليم والتركيز على بناء الإنسان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:10 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم وبناء الإنسان لم يكونوا على أولوية الدولة في العهد السابق منذ 50 سنة أو أكثر مضت، حيث كان هناك أشياء أخري هي التي علي رأس أولويات الدولة.


وأضاف «عبد الغفار» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لأول مرة خلال الـ 6 سنوات الماضية نري الدولة تخصص ميزانية كبيرة لمجال التعليم والتركيز على بناء الإنسان من النواحي التعليمية.


وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم الدولة وهناك تطوير واهتمام دائم لملف التعليم إيمانا بالمعرفة لاهمية العلم والتعليم في بناء الانسان والاقتصاد وبناء المستقبل.


وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن اليوم تم افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية ومنذ أسابيع قليلة افتتحنا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، ومن قبلها الجامعات الاهلية، وانتظروا المزيد خلال الايام القليلة القادمة.


وأشار إلى أن الوفد الذي جاء لافتتاح جامعة الملك سلمان الدوليه يرأسه الامير فهد سلطان أمير منطقة تبوك وكان ينوب عن صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الذي وجهت له الدعوة لحضور الافتتاح ولم يتمكن من الحضور، وحضر أيضا الوزير عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

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