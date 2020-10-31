نشاط مكثف لمستقبل وطن كفرالشيخ في الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي.. صور

كثف حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ جهوده لدعم القائمة الوطنية من اجل مصر ومساندة مرشحيه على المقاعد الفردية بمراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الاخيرة قبل الصمت الانتخابى وعقدت القائمة الوطنية من اجل مصر بالمحافظة 4 مؤتمرات منذ امس.





المؤتمر الاول فى مدينة مطوبس بحضور الدكتور على ابو شوشة الامين المساعد لحزب مستقبل وطن والمرشحين اللواء سعيدعمارة عن حزب مستقبل وطن والنائبة هالة ابوالسعد عن حزب مصر الحديثة والدكتورة جميانة لويس عن حزب مستقبل وطن.





والمؤتمر الثانى فى منشاة عباس مركز سيدى سالم بحضور المرشح المهندس عبدالحميد دمرداش الامين العام المساعد لحزب مستقبل وطن والمؤتمر.





الثالث فى مدينة بيلا بحضور الدكتورة هدى الطنبارى عن حزب الشعب الجمهورى واللواء حسام خليفة سعدة امين حزب مستقبل وطن بالحامول وجمال الصيرفى امين الحزب بمركز بيلا وبمشاركة عدد من اساتذة المعهدالعالى للخدمة الاجتماعية.





والمؤتمر الرابع بمحلة دياي مركز دسوق بحضور النائبة الدكتورة هالة ابوالسعد، كما عقدت الدكتورة منى عبدالعاطى مرشح القائمة عن مستقبل وطن.





وكذا الدكتور محمد فوزى الرفاعى مرشح مستقبل وطن والدكتورة هيام الطباخ مرشح القائمة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عددا من الاجتماعات بالمدن والقرى لحشد الاهالى للتصويت للقائمة الوطنية واعرب المرشحون عن تقديرهم لاهالى المحافظة والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة وانهم سيبذلون اقصى جهد لتحقيق امال وطموحات ابناء المحافظة.





من ناحية اخرى واصل مرشحو الحزب على المقاعد الفردية لقاءاتهم الجماهيرية وجولاتهم المكثفة بدوائرهم الانتخابية





فى الدائرة الاولى كفرالشيخ وقلين واصل الحاج سيد شمس الدين مرشح حزب مستقبل وطن رقم 1 مز القلم جولاته ولقاءاته المستمرة باهالى الدائرة والاستماع الى مطالبهم واعدا بالعمل على حلها من خلال توفير مكاتب لخدمة المواطنين بالمدن والقرى.





كما واصل ايمن الاتربى مرشح الحزب رقم 2 رمزالكتاب سياسة طرق الابواب التى يتبعها منذ بداية الدعاية الانتخابية فى حين يواصل محي الدين فتح الله القطان مرشح الحزب رقم 3 رمز سنبلة القمح لقاءاته المستمرة باهالى الدائرة كما تكثف امانة الحزب بمركز قلين بقيادة العميد همام جودة جهودها مع القطان للفوز باحد المقاعد.





بينما يواصل محمدعرابى مرشح الحزب رقم 4 رمز الاباجورة جهوده مع اهالى الدائرة لاقناعهم بالتصويت له حيث تحتاج الدائرة الى 3 مرشحين فقط.





وفى الدائرة الثانية سيدى سالم والرياض واصل العميد سيداحمد محمد سيداحمد مرشح مستقبل وطن رقم1رمز القلم لقاءاته باهالى الدائرة لنيل ثقتهم الغالية.

فى حين يقوم الحاج على ابواحمد مرشح الشعب الجمهورى رقم 2 رمز الصاروخ بعقد لقاءات موسعة مع اهالى القرى لحصد اصواتهم فى الانتخابات بينما يقوم توفيق ابواحمد مرشح مستقبل وطن رقم 3 رمز الكتاب بجولات بالمدن والقرى واخرها مسيرة ليلية بمدينة سيدى سالم لكسب تاييد الاهالى.





وفى الدائرة الرابعة واصل المهندس عادل النجار مرشح مستقبل وطن رقم 3 رمز الكتاب لقاءاته المكثفة باهالى الدائرة والتعهد امامهم بانه سيكون خادما للجميع.





بينما يقوم المحاسب محمد الشهاوى رقم 2 رمز الاسد و اللواء صلاح المعداوى رقم 1 رمز الصاروخ بجولات عديدة بالمدن والقرى والالتقاء بكبار العائلات للمطالبة بمساندتهم.





من ناحية اخرى وفى موقف انسانى يستحق الاشادة الغى الحاج عصام عبدالعفار مرشح حزب مستقبل وطن رقم2رمز القلم عن الدائرة الثالثة (الحامول وبيلا والبرلس) مسيرة حاشدة كان قد اعد لها منذ يومين بعدما علم بحالات وفاة من اهالى الحامول حيث قام بالغاء المسيرة على الفور.



