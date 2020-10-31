عيل ماشفش رباية.. لميس الحديدي تهاجم الطفل المعتدي على فرد شرطة

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي الطفل المتهم بالتعدى على فرد شرطة.
وقالت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أقل ما يقال عنه إنه عيل ماشفش رباية ومعرفش حاسس بـ جبروت وقوة ليه".
وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على الطفل المتهم في واقعة التعدي على فرد شرطة مرور .
وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل، على فرد شرطة مرور، وذلك خلال بيان أصدره، بعد أن رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر، لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة.
وأساء الطفل إلى فرد شرطة المرور، وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام؛ أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.