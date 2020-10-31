عيل ماشفش رباية.. لميس الحديدي تهاجم الطفل المعتدي على فرد شرطة

وكان النائب العام ، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل ، على فرد شرطة مرور ، وذلك خلال بيان أصدره، بعد أن رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر، لطفل يقود سيارة ، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور ، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة.





وأساء الطفل إلى فرد شرطة المرور، وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام؛ أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.