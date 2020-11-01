فى انتخابات المنوفية.. 168 مرشحا يتنافسون على 11 مقعد

تشهد محافظة المنوفية، حالة من الاستعدادات القصوى لانطلاق المارثون الانتخابى ضمن محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، الأسبوع المقبل وبالتحديد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، عمليات التصويت في الداخل.





حيث يتنافس 168 مرشحا على 11 مقعدا فى 6 دوائر وجاءت كالتالى:





الدائرة الأولى بأشمون تضم 22 مرشحا بينهم 20 من المستقلين و2 من الأحزاب ومخصص لها مقعدين:

صابر احمد عبدالقوى يوسف مستقبل وطن

عصام محمد عبدالسلام ياسين مستقبل وطن

محمد فتحى عبدالفتاح خلاف مستقل

صبحى فتح الله محمود المنوفى مستقل

مصطفى احمد كمال بكر جمعه مستقل

عاطف فتحى السيد حسن عابدين مستقل

حاتم مجلع متوشلح جلع مستقل

عبدالهادى فتحى عبدالهادى خليل مستقل

السيد فتحى بدوى احمد مستقل

وائل حسين بهنسى علام مستقل

مؤنس ربيع محمود بريك مستقل

شندى محمود شندى عامر مستقل

على احمد عبدالعزيز الشاذلى مستقل

رابعه هاشم عبدالهادى سيد عوض مستقل

فريد عبدالخالق فريد العياط مستقل

محمد يحيى محمد عبدالهادى مستقل

محمود محى الدين حسن عوض مستقل

حسنى حمدى محمد الشوره مستقل

احمد السيد محمد احمد عبدالرازق مستقل

تامر السيد ابوالسعود هنداوى مستقل

على بدوى محمد شرف الدين مستقل

محمد السيد عبدالفتاح حبيب مستقل





الدائرة الثانية بالباجور تضم 23 مرشحا بينهم 21 من المستقلين و2 من الأحزاب ومخصص لها مقعد واحد:

محمود محمد رفعت عباس البرعى مستقبل وطن

نورالدين السيد عبدالنبى ناشى الشعب الجمهورى

محمد سعيد عفيفى عيد مستقل

احمد محمد ابراهيم رزق مستقل

عادل زكى امين طه الصعيدى مستقل

مشيره سعيد همام السيد مستقل

محمد عادل على عبدالودود إسماعيل مستقل

عادل لبيب طه فرج مستقل

أنور عبدالهادى محمد خاطر مستقل

احمد صبحى عباس احمد السبكى مستقل

وائل احمد احمد بركات مستقل

عمرو سمير زكى محمد محمود مستقل

حاتم صبحى عبدالموجود نصار مستقل

خالد محمد ابراهيم السيد داود مستقل

هانى احمد اسماعيل سلامه مستقل

محمد صلاح محمد عبدالمعطى مستقل

محمود محمد السيد يوسف مستقل

عمرو عبدالغنى منصور عيسى مستقل

أحمد جمال الدين عبدالحفيظ مرعى مستقل

حسام محمد صلاح توفيق عامر مستقل

اسامه محمد محمود يوسف مستقل

حسام مصطفى على حسن عمر مستقل

شريف محمود الرفاعى عبدالحق مستقل





الدائرة الثالثة بتلا تضم 31 مرشحا بينهم 25 من المستقلين و6 من الأحزاب ومخصص لها مقعدين:

ابراهيم يحى محمد خليف مستقبل وطن

كريم طلعت احمد عصمت السادات مستقبل وطن

عبدالحفيظ زكى عبدالحفيظ نصير مستقل

منتصر محمد عبدالخالق عمار مستقل

علاء حسن عبدالواحد جعفر مستقل

محمد شوقى محمد مصطفى الصياد مستقل

ولاء سليمان الششتاوى الشيخ مستقل

حمدى عبدالله عبدالحفيظ النجار مستقل

ايهاب محمد احمد ابراهيم علم الدين مستقل

حسام الدين حسان محمود عبدالحليم حماة الوطن

مجدى حافظ مصطفى موسى مستقل

وائل شاهين السيد ابوزينه مستقل

مديح فريد ابراهيم بقوش مستقل

عبدالحميد محمد عبدالحميد الشيخ مستقل

محمد عبدالغنى محمد أبوأحمد مستقل

محمد محمد محمود شرشر مستقل

عبدالمجيد بهجت حسين راضى الوفد الجديد

عاطف كمال محمد مرعى مستقل

احمد مصطفى محمود ابوبكر مستقل

أمير طاهر عبدالمؤمن السعدنى مستقل

نشأت السيد مفتاح زيدان بريشه المؤتمر

ايهاب ابوزيد عبدالعاطى عبدالبارى مستقل

محمد صلاح عبدالواحد زعقوق مستقل

شادى سعد السيد ابراهيم شادى مستقل

محمد عباس احمد محمد الجندى مستقل

ميخائيل فتحى ميخائيل الطلياوى مستقل

خالد فتوح الغباشى فتوح القاضي مستقل

محمد صلاح محمد أبوطواله مستقل

على حمدان حميده العربى المحافظين

باسم عبدالمحسن عبدالغنى مستقل

ياسر فتحى عبدالعليم السيد مستقل





الدائرة الرابعة ومقرها بشبين الكوم تضم 34 مرشحا بينهم 29 من المستقلين و5 من الأحزاب ومخصص لها مقعدين:

أحمد عبدالحميد صديق حجازى مستقبل وطن

ماجد امير عبدالمقصود ابوالخير مستقبل وطن

العنانى حسن حموده حسن على الشعب الجمهورى

حسين احمد صبرى امام الجندى مستقل

ايهاب محمد السيد حجازى مستقل

أحمد نبيل عبدالمحسن سلمان مدين مستقل

محمد عبدالسميع عبدالهادى مصطفى مستقل

صلاح مجدى عبدالعزيز عبدالسلام مستقل

جمال عبدالستار عبدالغنى سحلو الحرية

السيد ابراهيم عبدالرحمن السرساوى مستقل

احمد يسرى عبيد عبدالجيد مستقل

عادل محمد البيومى عبدالجواد مستقل

وجدى عبدالحميد محمود صقر مستقل

عبدالحميد محمود عبدالحميد الصباغ مستقل

يوسف عبدالجواد يوسف عبدالجواد مستقل

مصطفى عبدالسلام زهران العسالى مستقل

هانى مصطفى احمد خضر مستقل

هانى عبدالمنعم عبدالغنى عبدربه مستقل

علاء عبدالفتاح عبدالمجيد موسى مستقل

ايمن يوسف ابوالمعاطى عبدالله مستقل

اسامه احمد عزالرجال شينوه مستقل

محمود محمد فخرالدين محمد الاحمدى النعمانى مستقل

اسامه خليفه عيسى زايد مستقل

حلمى مصطفى عبدالحافظ السيد بدر مستقل

ثناء عطيه محمد مبارك مستقل

مصطفى ماهر مصطفى عبدالحميد مستقل

مايكل نعيم فهمى سعد مستقل

سعيد محمد مصطفى قاسم حماة الوطن

هشام مصطفى محمد سعفان مستقل

سمير شحاته محمد أبوحسين الوكيل مستقل

هانىء ابراهيم محمد احمد الشرقاوى مستقل

احمد زين العابدين محمد السنباوى مستقل

وفاء صلاح الدين جابر الشهدى مستقل

اشرف عبدالله محمود الشافعى مستقل





والدائرة الخامسة بقويسنا تضم 32 مرشحا بينهم 26 من المستقلين و6 من الأحزاب ومخصص لها مقعدين:

سامى فتوح مصطفى موسى مستقبل وطن

على حماد محمود حماد الشعب الجمهورى

عبدالحكيم محمد البيومى سليمان التعلب مستقل

يوسف عبدالله يوسف نصار مستقل

منير محمد محمود مندور مستقل

عصمت عبدالفتاح يس زايد مستقل

محمد حمدى عبدالحليم على موسى مستقل

محمد صلاح تهامى علام مستقل

طلعت انور احمد ابراهيم مستقل

رزق نزيه عبدالجواد الجابرى مستقل

محمد ابوالفتوح محمود الحواله مستقل

عبدالرحمن فتوح عبدالرحمن حماد مستقل

حاكم السعدى حسن رزق مستقل

احمد محمد محمود محمد مستقل

محمد ابراهيم حسينى ابوعبيد حماة الوطن

محمود محمد عفيفى عطيه مستقل

عبدالعزيز فتحى مصلحى شلف مستقل

السدالعالى حسن أحمد حسن مستقل

احمد رفعت محمد سعيد مستقل

على محمد عبدالرحمن الفقى مستقل

يوسف السيد يوسف زمزم مستقل

ياسر يحيى محمود الجندى مستقل

محمد عبدالغنى عبدالمعز التهامى مستقل

ابراهيم فتحى محمد عبداللطيف مصر القومى

ممدوح طلعت محمد إبراهيم مستقل

محمد محمود مخلوف عبدالله مستقل

احمد يوسف ابراهيم السيد الديب مستقل

وليد احمد كمال السيد مستقل

احمد محمد كامل محمد بسيونى مستقل

محمدأمين السباعى امين قنصوه مستقل

سمير على احمد محمد قنديل الإصلاح والتنمية

هشام محمد عبدالواحد ابوالمجد مستقبل وطن





اما الدائرة السادسة بمنوف تضم 26 مرشحا بينهم 20 من المستقلين و6 من الأحزاب ومخصص لها مقعدين:

أيمن عبدالهادى سليمان معاذ مستقبل وطن

احمد ابوزيد محمد ابوزيد دياب مستقبل وطن

اسامه انس حسين شرشر مستقل

احمد رشاد حسين احمد خالد مستقل

أشرف صبحى عبدالمطلب أبوعاصى مستقل

محمود ابو السعود مرسى ريش مستقل

الامير عبدالقوى الجزار المصرى الديمقراطى الإجتماعى

محمد فوزى مصيلحى ابوشنب مستقل

ابراهيم اسماعيل ابراهيم الميهى مستقل

علاء أحمد عبدالسلام حمزه الحرية

احمد احمد السيد حسن مستقل

محمد توفيق عبدالحميد عرفه مستقل

السيد محمود محمد الشامى مستقل

عادل عبدالغفار طلبه منصور مستقل

طارق فوزى حسن مدين مستقل

محمد رشدى محمد عمر مستقل

هيام بلال عبدالله سليمان صوت الشعب

جعفر عبدالصادق جعفر على مستقل

السيد محمد السيد حبيب مستقل

محمد فتحى عبدالغنى عبدالشافى مستقل

جمعه عبدالمغيث عبدالحليم محمد مستقل

احمد محمد محمود الفيشاوى مستقل

عبدالحكم عبدالله عبدالحكم شاهين مستقل

ايمن سمير زكى حماد مصر القومى

منير ابراهيم عبدالرحمن محمد الجنزورى مستقل

محمد مصطفى محمود فارس مستقل