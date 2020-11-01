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منوعات

ظهور سلالة جديدة من كورونا في إسبانيا وراء الموجة الثانية بأوروبا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

زعمت دراسة، أن سلالة متحولة من فيروس كورونا نشأت في إسبانيا قد تكون السبب وراء الموجة الثانية الكارثية في أوروبا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال فريق دولي من العلماء يتتبع الفيروس أثناء انتشاره وتطوره ، إن البديل ، المسمى للفيروس  20A.EU1 ، هو  وراء 90 في المائة من الحالات في المملكة المتحدة منذ الصيف.


 وأشار العلماء إلى أن كل طفرة فيروسية لها توقيعها الجيني الخاص ، مما يعني أنه يمكن إرجاعها إلى المكان الذي نشأت فيه.


 وتعقب الخبراء عودة 20A.EU1 إلى مزرعة في شمال إسبانيا في يونيو، ويعتقدون أنها سارت عبر القارة مع عودة المصطافين خلال الصيف ، عندما كان هناك هدوء في انتقال العدوى وتم تخفيف الإغلاق.


ويعتقد العلماء أن السلالة هي أيضا وراء 80 في المائة من الإصابات في إسبانيا ، و 60 في المائة في أيرلندا وما يصل إلى 40 في المائة في سويسرا وفرنسا.


وتتحور جميع الفيروسات بشكل طبيعي أثناء انتشارها بين السكان. و هناك مئات الأنواع المختلفة من فيروس SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ Covid-19 ، المنتشر في جميع أنحاء أوروبا.


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