حبس مالك مخبز لاستيلائه على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم بالمرج

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مخبز، 15يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.





وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى كائن بالمرج لإسيتلائه على مبلغ ٣ مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق.





وتبين قيام المتهم بارتكابه الواقعة من خلال الإستيلاء على قيمة فرق الدعم الموجه لتشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من حصة السولار التى تم صرفها خلال الفترة من 27/2/2017 حتى 24/10/2020 بدون وجه حق) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



