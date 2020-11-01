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كاتب صحفي: الدعارة عنوان لأهم مدن تركيا بقوانين وضعها أردوغان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:18 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الكاتب الصحفى، محمد مصطفى مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطبق نظرية الاحتلال العاطفى.

وتابع مصطفى خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن أردوغان يتاجر باسم ومقام سيدنا محمد بالباطل كمتاجرته بالدين مستخدما جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد محمد مصطفى، قائلا: "رجس الشيطان الدعارة عنوانا لأهم مدن تركيا وهي اسطنبول بقوانين وضعها أردوغان نفسه لزيادة اقتصاد تركيا".

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي، في سبتمبر، ليبلغ 4.828 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد، إن صادرات تركيا زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2019.

وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.

وتراجعت عملة تركيا أمام نظيرتها الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، وسط مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لتركيا وبسبب توترات جيوسياسية.

وبحلول الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 8.34 ليرة للدولار، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 0.34%.

وبذلك تكون الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي.

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