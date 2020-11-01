كاتب صحفي: الدعارة عنوان لأهم مدن تركيا بقوانين وضعها أردوغان

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي، في سبتمبر، ليبلغ 4.828 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.





وقال المعهد، إن صادرات تركيا زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2019.





وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.





وتراجعت عملة تركيا أمام نظيرتها الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، وسط مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لتركيا وبسبب توترات جيوسياسية.





وبحلول الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 8.34 ليرة للدولار، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 0.34%.



