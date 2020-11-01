حبس 3 لصوص سرقوا سائق سيارة بالإكراه بالطريق الدائري فى البساتين

قررت جهات التحقيق، حبس، 3 لصوص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سائق سيارة أجرة بالاكراه تحت تهديد السلاح بالطريق الدائرى بمنطقة البساتين.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم والوقائع التى ارتكبوها من قبل.





وكان قد نجح ضباط المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحص العاصمة فى كشف ملابسات واقعة سرقة سائق سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد السلاح بالطريق الدائرى بمنطقة البساتين ، حيث تبين ان ٣ لصوص مسلحين كونوا عصابة لسرقة المواطنين تم ضبطهم.





تبلغ لقسم شرطة البساتين من الأهالى بضبط أحد الأشخاص عقب قيامه وآخران "هاربان" بسرقة سائق سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق الدائرى بدائرة القسم.





بالإنتقال لمحل البلاغ ، تبين قيام الأهالى بضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم- له معلومات جنائية)، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض"مطواة" .





وبسؤال المجنى عليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) أقر بأنه حال سيره بسيارة " أجرة " بمنطقة المنيب بالجيزة إستوقفه المتهم ، وبصحبته شخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية " بدعوى توصيلهم إلى محل البلاغ .





وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بسلاح نارى ، وآخر "أبيض" كانا بحوزتهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى ، وهاتفه المحمول كرهًا عنه ، إلا انه إستغاث بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم بينما لاذا المتهمان بالفرار .





وبمواجهة المتهم، إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطليّن لهما معلومات جنائية ، وبتتبع خط سير هروبهما وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما ، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار ، المستخدمين فى إرتكاب الواقعة والمسروقات المستولى عليها .





وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.