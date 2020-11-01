محافظ جنوب سيناء: اكتشفنا حالات مصابة بكورونا بين سائحين من أوكرانيا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يتم فحص السائحين فور وصولهم إلى المطارات قبل دخول شرم الشيخ، وحال اكتشاف إيجابية اي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم عزلها على الفور.





وأضاف خالد فودة في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " اكتشفنا حالات مصابة بفيروس كورونا بين سائحين من أوكرانيا وتم عزل الحالات المصابة على الفور وبعد التعافي يعود السائحين إلى بلادهم".





وتابع خالد فودة:" نتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ونجري التحاليل لكل السائحين المقبلين إلى مصر".





وأردف خالد فودة:" نستهدف إحداث حالة من الإبهار إلى السائح في شرم الشيخ كي يكون لديه الفضول لزيارة المتحف المصري الكبير وزيارة مصر مرات عديدة".





وأشار خالد فودة إلى أن متحف شرم الشيخ يقدم جزء بسيط من الأثار المصرية"، مضيفا:" شرم الشيخ سوف تتخذ مكانة جيدة في الفترة المقبلة".





واختتم خالد فودة: "تم البدء في عمل إنشاء متحف شرم الشيخ من 2003 ولكن توقف العمل فيه، والرئيس السيسي وجه باستكمال العمل، مضيفا أن المرحلة الاولى من متحف شرم الشيخ بـ 812 مليون جنيه وبه مجمع ترفيهي وكافيهات وبازارات".