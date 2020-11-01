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محافظات

يوم طبي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بـ الإسكندرية.. صور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم طبي مجاني في نادى المهندسين بسابا باشا بالمجان للمهندسين وأسرهم.


وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الطبي المجاني برعاية أحد المستشفيات الخاصة المشاركة في مشروع العلاج لخدمة المهندسين وأسرهم بالمجان.

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وأضاف أن الكشف الطبي شمل عيادة باطن عام، وعيادة صدريه، وعيادة عظام، وقياس ضغط، وقياس معدل السكر بالدم ووجود طاقم تمريض متخصص وجميع الخدمات "مجانية".


وأكد رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية أن الكشف الطبي المجاني لخدمة المهندسين جاء بعد نجاح تجربته أكثر من مرة وان هناك إقبال كبير من المهندسين وأسرهم على الكشف الطبي وتوفير طاقم طبي شامل لتقديم خدمات طبية وتسهيلات على الأعضاء.

يوم طبي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بـ الإسكندرية.. صور
يوم طبي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بـ الإسكندرية.. صور
يوم طبي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بـ الإسكندرية.. صور

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