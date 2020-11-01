يوم طبي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بـ الإسكندرية.. صور

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم طبي مجاني في نادى المهندسين بسابا باشا بالمجان للمهندسين وأسرهم.





وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الطبي المجاني برعاية أحد المستشفيات الخاصة المشاركة في مشروع العلاج لخدمة المهندسين وأسرهم بالمجان.

اقرأ أيضًا.. عاش عزيزا ومات كريما.. ملاكم سكندري يدفع حياته ثمنا لشهامته

وأضاف أن الكشف الطبي شمل عيادة باطن عام، وعيادة صدريه، وعيادة عظام، وقياس ضغط، وقياس معدل السكر بالدم ووجود طاقم تمريض متخصص وجميع الخدمات "مجانية".





وأكد رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية أن الكشف الطبي المجاني لخدمة المهندسين جاء بعد نجاح تجربته أكثر من مرة وان هناك إقبال كبير من المهندسين وأسرهم على الكشف الطبي وتوفير طاقم طبي شامل لتقديم خدمات طبية وتسهيلات على الأعضاء.