تعرف على فوائد السفرجل

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد السفرجل المضاد الأقوى للفيروسات.





1) مكافحة البدانة ومواجهة مشاكل الجهاز الهضمي:

- يساعد في ايقاف أعراض الغثيان والقيء.

- قابض ومطهر للأمعاء.

- يساهم في علاج القرحة الهضمية والتلبكات والإلتهابات المعوية.

- مدر للبول وبالتالي مساعد في تنظيف الجسم من السموم.

- يساهم في زيادة إحساسك بالشبع بفضل الالياف الغذائية التي يحويها وبالتالي التقليل من كمية الوجبات المتناولة، مما قد يجعل له دور في خسارة الوزن، خاصة بأنه قليل بالسعرات الحرارية.

2) مواجهة السرطانات:

تشير بعض الدراسات إلى أن السفرجل يساعد على تدمير الخلايا الخبيثة السرطانية، بفضل مضادات الاكسدة القوية التي يحويها والتي تعمل على مواجهة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف

3) السفرجل مضاد قوي للفيروسات:

أظهرت دراسات حديثة أن السفرجل لديه قدرة كبيرة كمضاد حيوي طبيعي خاصة في مواجهة الفيروسات، مثل نزلات البرد والإنفلونزا

4) علاج فقر الدم: مصدر جيد للحديد

5) ممافحة الالتهابات:

يقلل من التهابات المسالك البولية، والتنفسية والتهاب القولون والالتهابات المعوية والقولون العصبي بشكل خاص. وأشارت بعض الدراسات الى الدور المهم الذي يلعبه في مواجهة التهاب اللثة، والتهاب الجلد التاتبي.

6) خفض الكولسترول: