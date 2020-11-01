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سيارات

5 نصائح لتفادي النوم أثناء قيادة السيارة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
على الرغم من توافر برامج تهدف إلى تنبيه السائق في حال الغفوة لثوان معدودة في الكثير من السيارات، إلا أن هذه التقنيات تكون لها نتائج عكسية.

يقدم موقع صدى البلد أبرز 5 نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة. 

-    يجب التوقف عن القيادة بعد كل 3 ساعات  وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها
-    المشئ قليلا واستنشق الهواء النقي ، لانه ينعش الجسد والروح ومفيد للتركيز
-    تفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان الإنسان لايزال يشعر بالتعب ، عندما يقتضي الحال يمكن ان يؤجل الإنسان السفر لليوم التالي
-    التخلي عن المشروبات التي تتوافر على مادة الكافيين ، أو  مواد منشطة أخرى فعلى الرغم من انها تنشط دماغ الإنسان لعض اللحظات  إلا أن مفعولها يزول بسرعة وتكون درجات التعب أكبر من السابق
-    ضرورة الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظًين لمؤانسة السائق وحثه على الاستراحة في ظهور علامات التعب عليها اثناء القيادة

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