خالد فودة: زيارة الرئيس السيسي لجنوب سيناء شرف وتكريم لنا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية في شوارع شرم الشيخ قبل افتتاح المتحف أمس.





وأضاف خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن زيارة الرئيس السيسي إلى محافظة جنوب سيناء شرف كبير وتكريم كبير لنا".





وتابع خالد فودة:" ندخل في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بعد محافظة الأقصر".





واستطرد خالد فودة:" هناك طفرة في تطوير جنوب سيناء وتطوير مدينة شرم الشيخ، وسيتم إنشاء مارينا يخوت في شرم الشيخ وسيتم الانتهاء منها بعد عامين".





ولفت خالد فودة إلى أنه يستهدف إحداث حالة من الإبهار إلى السائح في شرم الشيخ كي يكون لديه الفضول لزيارة المتحف المصري الكبير وزيارة مصر مرات عديدة".