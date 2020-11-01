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توك شو

أخبار التوك شو: أحمد موسى عن زلزال إزمير: أردوغان رمى الأتراك في الشارع.. وزير التعليم العالي: لا نميل لفكرة إغلاق الجامعات مع زيادة حالات كورونا.. الأرصاد: أمطار على القاهرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:10 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم يحدث في أي دولة بالعالم أن يتم افتتاح 3 متاحف في يوم واحد.

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على زلزال ازمير في تركيا، إن  أردوغان رمى الأتراك في الشوارع بعد زلزال أزمير، مضيفا:"  اردوغان لا يمتلك تجهيزات بنية تحتية لإسعاف متضرري التسونامي والزلزال ".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنننا نشهد يوما تاريخيا  للعلاقات  بين مصر والعراق خاصة بعد  الاجتماعات  والفعاليات  الخاصة باللجنة العليا  المشتركة بين البلدين.

علق الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على واقعة الطفل المتهم بالتعدى على فرد شرطة مرور، قائلا:" واضح ان مفيش تربية على احترام الكبير".

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن إدارة التنبؤات بالأرصاد لها باع طويل في توقعات الأرصاد والتنبؤات التي تدلي بها للمواطنين، خاصة في آخر 10 سنوات؛ بما تمتلكه من اجراءات ودراسات أصابت في صدقها، قائلا: "لدينا قدرة على التنبؤ بالأرصاد والطقس لمدة أسبوع كامل".

قالت نورا سيف لاعبة وادي دجلة للكرة النسائية ، إن إرضاعي لطفلتي في الملعب هو شيء طبيعي جدًا وأنا لو لم أكن أراه طبيعيًا لما كنت قمت بفعلها وكنت أتمنى أن أتزوج وأرزق بطفلة لتحضر ابنتي معي التمرين.

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تعليقا على افتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، إن الجامعات المصرية مستمرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباع نظام التعليم المدمج .

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه قال للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عند زيارته لهم في المجلس، إن توصيات المجالس السابقة كانت توضع في الأدراج، ولا يريد أن يتكرر هذا المشهد ثانية.

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