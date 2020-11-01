أمين الشيوخ: نقل المجلس للعاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ ، إن هناك مبنى يتم إنشاؤه فى العاصمة الإدارية الجديدة خاص بمجلس الشيوخ، ولكن من المتوقع أنه سيتم الانتهاء منه خلال عامين بعد الانتهاء من مبنى مجلس النواب.









وأضاف «عتمان» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المبني الذي يتم إنشاؤه فى العاصمة الإدارية الجديدة الخاص بمجلس الشيوخ سوف يكون بشكل مختلف تماما عن الحالي.









وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أنه تم ترتيب المقاعد داخل مجلس الشيوخ وأماكن جلوس كل عضو علي حسب السن، مشيرا إلى أنه تم دراسة المعايير وما تم خلال الـ 100 سنة الماضية من حيث عدم ترتيب جلوس الاعضاء.





وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أنه قام بالمشاورة مع بعض الاعضاء الذين كان بينهم ألفة وبالفعل تم تنفيذ جلوس الأعضاء حسب السن، متابعا أنه تم إرسال رسالة على هواتف الأعضاء بأماكن جلوسهم.









وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المجلس من ارتداء الكمامة ووجود المعقمات وجميع الأعضاء التزموا بالفعل بهذه الإجراءات، ولكن مسألة التباعد الاجتماعي كان صعبا نظرا لصغر حجم القاعة.