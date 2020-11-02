كهف الهاند ميد..القوة الخفية على شكل إكسسوارات يدوية في البحيرة.. شاهد

"الروح للروح تحن " كلمات مقتبسة من أغنية شهيرة تتداول بيننا لتعبر عن مدى تعلق أرواحنا بما يشبهنا، تجعلنا نتوقف لحظات لكي نعيد النظر في ترتيب حياتنا نقترب لمن يشبهنا ويترك أثر طيب داخلنا ونبتعد عن ما يجعلنا نشعر بالغربة بجانبه.





هذا الإحساس لا ينطبق فقط على تعامل البشر مع بعضها البعض، لكن ينطلق أيضا علي كل شئ سواء جماد أو حيوانات أو حتى أطعمة تتناول بشكل يومي، من تلك الأشياء الأحجار الكريمة التي أثارت جدلا كبيرا بين الناس، هل بالفعل هناك تواصل روحاني بين الإنسان والحجر أم مجرد اعتقادات من بعض الأفراد؟!.





في نهاية شارع "مدرسة طيبة الجديدة " بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، رصدت كاميرا "صدى البلد" مكان يجيب عن تلك الأسئلة، فما إن تقترب من تلك المكان و تطأه قدماك إلا وتشعر بأنك قد أقدمت على عالم آخر ملئ بالراحة و السكينة، تشعر وكأن هناك قوة مغناطيسية تجذبك أكثر كي تسير وتكتشف كل جزء في تلك المكان الذي يختلف كل ركن فيه عن ما قبله وتظل الجاذبية تزيد حتي تصطدم بشاب بشوش الوجه يجلس في نهاية هذا المكان وخلفه لافتات تحمل عبارات مختلفة الزمان والمكان منها عبارة "الروح لروح تحن"، وكأن تلك العبارة خلقت لهذا المكان فقط الذي يسطر على من يخترقه.





كهف الهاند ميد، محل صغير الحجم، رغم ذلك إلا إنه متسع من الداخل، مستع بما يمتلكها من أشياء مختلفة منها بعض القطع الأثرية من أشهر الفنانين، رسومات وكلمات من زبائن المكان، أماكن مخصص لتربية الحيوانات و الزواحف، العديد من المشغولات اليدوية صنعت من الأحجار الكريمة على يد الشاب البشوش صاحب المكان الذي ترك عمله في مجال الرياضة حبا في تلك المجال الذي يمتلأ بالطاقة الحيوية.







يروي "أحمد السيد "، ابن مدينة دمنهور، وصاحب كهف الهاند ميد للمشغولات اليدوية المصنعة من الأحجار الكريمة ، تفاصيل قصته مع تلك المهنة وما السبب وراء تركه المجال الرياضي والعمل في الأحجار الكريمة و المشغولات اليدوية.





يقول "أحمد "، إنه بدأ العمل في هذه المهنية منذ الصغر على يد صديق والده في ورشة بمحافظة القاهرة، ولكنه تركها بعد التحاقه بكلية التربية الرياضية جامعة اسكندرية، عقب تخرجه استطاع أن يحصل علي فرصة عمله في إحدى الأندية ولكنه لم يحصل علي فرصة حقيقة لكي يستطيع أن يعبر عن قدراته واتخذ قرار أن يترك العمل في هذا المجال وأن يعمل في مجاله الأصلي.





ويوضح صاحب كهف الهاند ميد، إنه منذ الصغر ويدرك مدى تأثير الأحجار الكريمة على طاقة الإنسان و إن قوة تلك الأحجار ترجع إلى أن كل ما يأتي من صنع الطبيعة له أثر إيجابي على الإنسان لأنه في الأصل صنع الله عز وجل، لافتًا إلى أن فوائد الأحجار الكريمة تنوعت منها ما يساعد على تحسين الحالة الصحية للإنسان، منها ما يساعد على زيادة الطاقة الإيجابية بالإضافة إلى فوائد أخري كثيرة.





ويشير إلي أن كما يجذب الإنسان إلى نوعية محددة من الأحجار، أيضا تلك الأحجار تنجذب إلي الأشخاص، لافتًا إلى أن كأنهم أرواح تبحث عن بعضها لكى تتلاقى، موضحًا أن هناك متخصصين في المجال تفرض نوع من الأحجار كونه المناسب وفقًا لتحليل معين لشخصيته ولكن بعد فترة لا يتأثر الشخص بفائدة الحجر ، ويرجع السبب إلى أن لم يحدث توافق روحاني بين الحجر والشخص.





ويؤكد "أحمد "، أن هذه الأحجار قامت بعلاج العديد من الحالات التي كانت تعاني من أمراض مختلفة، موضحًا أن يوجد أحجار كريمة متوفرة في مصر، والبعض الآخر يتم استيرادها من الخارج، ويتم تجهيزها بطريقة محددة علي أشكال مختلفة من المشغولات اليدوية.

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