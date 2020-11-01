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رئيس مجلس الشيوخ: حزب مستقبل وطن قوي ولا يحتاج للائتلاف

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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محمد حليم قنديل
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إن حزب مستقبل وطن قوي ولم يكن يحتاج إلى عمل ائتلاف مع أحزاب أخرى في الانتخابات.


وأضاف «عبد الرزاق» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن حزب مستقبل وطن كان يستطيع خوض الانتخابات بانطلاقة شديدة، ولكنه رفض عمل ذلك لعدم ظهور الحزب الواحد فى النهاية كما حدث في العهد الماضي.


وتابع رئيس مجلس الشيوخ، أنه في وقت حصار الإخوان عرضت الشرطة عليهم الدخول إلى المحكمة في عربيات مصفحة لحمايتهم ولكنه رفض ذلك: معلقا: "القاضي لو دخل المحكمة بالشكل دا ما يبقاش قاضي".

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق: عند حصار جماعة الإخوان الارهابية المحكمة الدستورية العليا لم نكن نشعر بالأمان تماما في هذا الوقت ولكنا داومنا علي أن نحكم بالعدل وان لا نكون مسيسين لطرف او حكم معين.

وأشار إلى أن سوف يكون هناك لجان متخصصة بمجلس الشيوخ وسوف تحتوي علي قمم فى العلم والمعرفة.

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