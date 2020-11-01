رئيس مجلس الشيوخ: الوضع الحزبي في مصر لا يرضي أحدا ولا بد من التطور

وأضاف «عبد الرزاق» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الوضع السياسي والبرلماني في السابق لم يكن يرضي أحدا وسوف نتطور ونقوم بتغير ذلك الوضع بكل صوره.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، أن عدد الأحزاب فى الوقت السابق كان يقرب من 100 حزب، ولكنهم لم يقدموا شيئا جديدا، ولكن بدأ التبلور في هذه الأحزاب في الفترة الأخيرة على أن يراها الجميع، ويكون لها وجود حقيقي وأرضية صلبة.









وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أن أمل حياته ان نصل لحياة حزبية حقيقة وممتعة مثلما كان يحدث فى مصر في العهد القديم.









وأشار إلى أن سوف يكون هناك لجان متخصصة بمجلس الشيوخ وسوف تحتوي على قمم فى العلم والمعرفة.