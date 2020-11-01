متعددة الاستخدامات.. تصميم تخيلي لـ نيسان باثفايندر 2021

استطاعت شركة نيسان اليابانية أن تحافظ على سرية طراز بانفايندر الجديدة، بشكل جيد إذ لم تتمكن العدسات التقاط صور تجسسية لها سوى في مناسبتين فقط ولكن ذلك لم يمنع ظهور تصميم تخيلي لها.
استطاع مصمم محترف أن يضع تصميما تخيليا لسيارة نيسان بانفايندر الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات suv.
كما تظهر الصور تصميم مقدمة مختلف عن الموديل الحالي لبانفايندر ، وأصبح الشبك الامامي للسيارة على شكل حرف u بدلا من الشكل السابق الذي كان على شكل حرف v فيما تظهر المصابيح الامامية أقرب للغة تصميم علامة جينيسيس.
وتمتد خطوط التصميم المنحنية على كل الهيكل ، وأصبحت أقواس العجلات اكثر بروزا ، اما المصابيح الخلفية فباتت أصغر.
وكشفت نيسان عن موديل ماجنيت الإنتاجية الموجهة للهند بشكل رئيسي ولعدة أسواق عالمية اخرى ، ولكن بدون تغييرات ملحوظة للتصميم الخارجي مقارنة بالنسخة الأختبارية التي تم تدشينها مؤخرا.
وتحتوي السيارة على شاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ، ولوحة عدادات 7 إنش وتطبيقات اندرويد اوتو وأبل كاربلاي ونوافذ كهربائية وزر تشغيل ووقف المحرك .
استطاع مصمم محترف أن يضع تصميما تخيليا لسيارة نيسان بانفايندر الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات suv.
كما تظهر الصور تصميم مقدمة مختلف عن الموديل الحالي لبانفايندر ، وأصبح الشبك الامامي للسيارة على شكل حرف u بدلا من الشكل السابق الذي كان على شكل حرف v فيما تظهر المصابيح الامامية أقرب للغة تصميم علامة جينيسيس.
وتمتد خطوط التصميم المنحنية على كل الهيكل ، وأصبحت أقواس العجلات اكثر بروزا ، اما المصابيح الخلفية فباتت أصغر.
وكشفت نيسان عن موديل ماجنيت الإنتاجية الموجهة للهند بشكل رئيسي ولعدة أسواق عالمية اخرى ، ولكن بدون تغييرات ملحوظة للتصميم الخارجي مقارنة بالنسخة الأختبارية التي تم تدشينها مؤخرا.
وتحتوي السيارة على شاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ، ولوحة عدادات 7 إنش وتطبيقات اندرويد اوتو وأبل كاربلاي ونوافذ كهربائية وزر تشغيل ووقف المحرك .