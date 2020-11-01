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رياضة

حسين الشحات: تتويجي بالدوري مع الأهلي حدث تاريخي ونستهدف دوري الأبطال

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:50 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد سمير
أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي، عن سعادته عقب التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020).

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "التتويج بالدوري حدث مهم وتاريخي على المستوى الشخصي، خاصة أنه يحمل اسم دوري مؤمن زكريا".

وأضاف: "نتمنى أيضًا تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وإهداء البطولة للجماهير ومؤمن، خاصة بعد تأهلنا للمباراة النهائية".

وعن منتخب مصر، قال حسين الشحات: "لم يتواصل معي أي فرد من جهاز المنتخب في الفترة الماضية".

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