حسين الشحات: تتويجي بالدوري مع الأهلي حدث تاريخي ونستهدف دوري الأبطال

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي، عن سعادته عقب التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020).





وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.





وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "التتويج بالدوري حدث مهم وتاريخي على المستوى الشخصي، خاصة أنه يحمل اسم دوري مؤمن زكريا".





وأضاف: "نتمنى أيضًا تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وإهداء البطولة للجماهير ومؤمن، خاصة بعد تأهلنا للمباراة النهائية".





وعن منتخب مصر، قال حسين الشحات: "لم يتواصل معي أي فرد من جهاز المنتخب في الفترة الماضية".



