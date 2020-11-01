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رياضة

نادر السيد: اختيار الأهلي لـ موسيماني قرار صائب للغاية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
موسيماني
موسيماني
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محمد سمير
قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق إن اختيار النادي الأهلي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني صائب للغاية في هذا التوقيت.

وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten   مع الإعلامي محمد فاروق، أن تواجد موسيماني مع الأهلي إضافة كبيرة للفريق، خاصة بعد رحيل فايلر في توقيت صعب للغاية بعدما قاد الفريق لأسلوب معين منذ بداية الموسم.

وتابع أن موسيماني لديه فكر مميز واستطاع أن يظهر هذا مع الفريق منذ تولية المسئولية وحقق الكثير من الإيجابيات أهمها تأهل الفريق لنهائي أفريقيا.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وفاز الأهلي على منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة. 

وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي  فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الادارة.

سجل أهداف الأهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا. 

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