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خبير: بايدين يحاول إظهار فشل ترامب في مواجهة كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
ترامب وجو بايدن
ترامب وجو بايدن
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محمد حليم قنديل
قال مايكل ليون، المحلل المالي ونائب رئيس جمعية أقباط مصريين من أجل ترامب، إن المرشح الرئاسي جو بايدن يحاول إظهار فشل نظيره دونالد ترامب، في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «ليون » خلال حواره التليفزيوني في تغطية الانتخابات الامريكية 2020 مع الإعلامي أحمد مجدي، علي قناة "صدي البلد" ، أن جو بايدن يريد رفع الضرائب علي الشركات لتصل الي 29% بعدما كانت 21% ولن تقبل الشركات بهذا العمل مطلقا.

وتابع نائب رئيس جمعية أقباط مصريين من أجل ترامب، أن من ضمن البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح الامريكي جو بايدين هو ان تكون تكلفة الحد الادني للعمل للأجر في الساعة الواحدة 15 دولار.

وأوضح مايكل ليون، أن المرشح الرئاسي جو بايدين في جميع احاديثه خلال المؤتمرات الانتخابية يتحدث عن أزمة فيروس كورونا وانتشارها وكيفية حل هذه الازمة.


وأشار إلى أن المرشح الرئاسي الامريكي جو بايدين ليس لديه أي برنامج انتخابي أخر سوى البرنامج الخاص بازمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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