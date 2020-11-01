برفقة مؤمن زكريا .. كهربا يحتفل بتتويج الأهلي بدرع الدوري

نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وظهر في الصور برفقة زميلة اللاعب مؤمن زكريا من خلال تتويج الاهلي بلقب درع الدوري العام لموسم 2019-2020.





وقد علق علي الصور قائلا: "الحمد لله دورى مؤمن زكريا".













وشهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للاحتفال بالدرع.









وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه على "تويتر": "ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد".





وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة من كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.





وانتهت احداث مباراة الاهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.