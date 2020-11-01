AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برفقة مؤمن زكريا .. كهربا يحتفل بتتويج الأهلي بدرع الدوري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر في الصور برفقة زميلة اللاعب مؤمن زكريا من خلال تتويج الاهلي بلقب درع الدوري العام لموسم 2019-2020.

وقد علق علي الصور قائلا: "الحمد لله دورى مؤمن زكريا".



وشهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للاحتفال بالدرع.


وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه على "تويتر": "ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد".

وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة من كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.

وانتهت احداث مباراة الاهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى احتفالية التتويج.. خناقة بين كهربا وعضو اتحاد الكرة لحظة دخول مؤمن زكريا

كواليس اشتباك كهربا مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة

بنت الأصول.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار باحتفالات تتويج الاهلي بالدوري

أول تعليق من رينيه فايلر بعد تتويج الاهلي بالدرع الـ 42

كهربا مشاكل.. بصق على الجماهير وتشاجر مع الشناوي واشتبك مع محمد فضل

وليد سليمان بعد تتويج الأهلي بالدرع الـ 42: مبروك لأعظم جمهور في الكون

ترشيحاتنا

عمرهن فوق الـ 50 .. 5 نجمات أثرن الجدل بإطلالات شبابية في مهرجان الجونة.. شاهد

هل الدعاء يغير القدر.. مستجاب عند النداء للصلوات المكتوبة

صلاح عبد الله يعلق على رحيل أحمد فتحى ولقطة مؤمن زكريا

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

لرئاسة الزمالك .. مرتضى منصور أمام القضاء الإداري| غدا

حكم صلاة حابس البول والريح .. الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات

للرجال والسيدات .. نوع من المكسرات يزيد من القدرة الجنسية