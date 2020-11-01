قبل يومين من انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يستفز بايدن بقرار جمهوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قرارا بشأن صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يصطدم مع ما هو معروف عن خطط منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم الثلاثاء، جو بايدن.





وقال ترامب عبر تويتر: "وقعت للتو على أمر لحماية التكسير الهيدروليكي وصناعة النفط والغاز، وهذا يعني توفير الوظائف وفواتير طاقة منخفضة، واستغلال الطاقة الأمريكية.. جو بايدن النائم سيمنع التكسير وسيدمر وظائف الطاقة الأمريكية، ليس لديه أدنى فكرة".





كان ترامب أنهى قبل وقت قليل مؤتمرا حاشد له في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتي تعد من الولايات التي سيكون لها أهمية كبيرة في ترجيح كفة أحد المرشحين.





وقال ترامب في تغريدة: "على مدار السنوات الأربع الماضية، رأيتموني أقاتل من أجلكم، وأنا الآن أعتمد عليكم لتحقيق نصر تاريخي جديد لبلدنا.. التصويت لي وللحزب الجمهوري هو تصويت للحلم الأمريكي، اخرجوا وصوتوا".





وأضاف: "على مدى السنوات الأربع القادمة ، سنجعل أمريكا قوة تصنيع عظمى في العالم وننهي اعتمادنا على الصين. سننهي الفواتير الطبية المفاجئة، ونطالب بشفافية الأسعار وخفض أسعار الأدوية أكثر، وسنحمي دائمًا المرضى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا!".



