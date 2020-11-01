أحمد مجدي: 87 مليون أمريكي شاركوا في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الانتخابات الامريكية 2020 هي الأسخن في التاريخ الأمريكي في ظروف استثنائية لم يعرفها العالم من قبل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف «مجدي» خلال تغطية الانتخابات الأمريكية 2020، على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن أرقام الأصوات التي تمت عبر البريد وما تمسي بالتصويت المبكر شارك فيها 87 مليون شخص، مشيرا إلى أنه ساعات قليلة تفصلنا عن اليوم الكبير 3 نوفمبر.









وتابع أحمد مجدي، أن الأرقام التي شاركت في التصويت المبكر حتى الآن هي نفس أرقام الأعداد الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.









وأوضح أحمد مجدي، أن المرشحين للرئاسة الأمريكية جو باين ودونالد ترامب يقومان بجوالات مكثفة وبشكل مختلف في الولايات المتأرجحة التى ليس لها انتماء جمهوري أو ديمقراطي واضح.









وأشار إلى أن الجالية المصرية يقترب عددهم دخل الولايات المتحدة الامريكية باكملها من مليون ونصف المليون مواطن وفي داخل هذا العدد ما يقترب من نصف مليون مواطن يحملون الجنسية الامريكية ولهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية الامريكية وممارسة الحياة السياسية داخل أمريكا.