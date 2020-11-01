وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور



توج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.





وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.





ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي باللقب:





وداع

ودع أحمد فتحي نجم الأهلي، القلعة الحمراء في آخر مباراة خاضها قبل رحيله إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد رحلة استمرت حوالي 13 عامًا.





وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ،على استبدال فتحي قبل دقائق من النهاية، ليحصل على تصفيق هائل مع نهاية مشواره مع الفريق الأحمر.





كما حرص المدرب الجنوب إفريقي، على مصافحة فتحي بحرارة، بجانب باقي لاعبي الفريق، الذين ودعوا زميلهم قبل رحيله إلى بيراميدز.





قميص.. وسيلفي

خطف مؤمن زكريا مهاجم الأهلي ونجمه الغائب لظروف صحية، الأضواء بعد أن تواجد في اللقاء برفقة زوجته وأسرته.





وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلي، على استقبال مؤمن زكريا في المقصورة، كما سلم مؤمن درع الدوري للفريق ونال استقبالًا حافلًا من الجميع.





ولفت الأنظار أيضًا سيلفي رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، مع مؤمن زكريا، بين شوطي اللقاء.





وارتدى محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي، قميصًا عليه دعوات لمؤمن زكريا بالشفاء، كما حرص الفريق على تقليد احتفال مؤمن أثناء استلام الدرع.





جلسة ثلاثية

عقد محمود الخطيب، جلسة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، في المقصورة بحضور حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، وهو ما أظهرته كاميرات التليفزيون.





وتطرق الحديث بين الخطيب وفضل والزناتي، لمعرفة مواعيد بطولة كأس مصر، وأيضًا مواعيد القيد المحلي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى يوم 27 نوفمبر المقبل.





حضور عائلي

شهدت المباراة حضورًا عائليًا من جانب العديد من نجوم الأهلي، الذين حرصوا على اصطحاب أسرهم إلى الملعب.





وتواجد أبناء حسين الشحات وابنة عمرو السولية بجانب ابن مؤمن زكريا.





الممر الشرفي

أقام لاعبو طلائع الجيش ممرًا شرفيًا للأهلي، أثناء نزول نجوم القلعة الحمراء لملعب اللقاء.



