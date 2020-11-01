نقابة صيادلة الفيوم: لا توجد أدوية فرنسية في صيدليات المحافظة

قال الدكتور حسن مصطفى أمين صندوق نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، إنه لاتوجد أدوية فرنسية بالصيدليات، نظرا لأن جميع الأدوية يتم تصنيعها فى مصر ، بتصريح من شركات عالمية .





وأضاف مصطفى أن ماتقوم به بعض الصيدليات، بالاعلان عن مقاطعتها للمنتجات الفرنسية، فهى مقاطعة ليع بعض أدوات التجميل ومزيل العرق ، وهذه الاصناف لاعلاقة لها بتجارة وصناعة الدواء الذى يتم بيعه للمرضى .

وأكد الدكتور حسن مصطفى أمين صندو ق نقابة الصيادلة بالفيوم، أنه مع مقاطعة أى سلع واردة من فرنسا ، ردا على الاساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

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كانت إحدى الصيدليات، بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، أعلنت عن مقاطعة جميع المنتجات الفرنسية، وحفظ المنتجات الفرنسية ردًا على الإساءة للرسول، ولحين اعتذار الرئيس الفرنسى رسميا للمسلمين.