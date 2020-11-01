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محافظات

نقابة صيادلة الفيوم: لا توجد أدوية فرنسية في صيدليات المحافظة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:21 ص
نقابة الصيادلة بالفيوم
نقابة الصيادلة بالفيوم : لاتوجد أدوية فرنسية تباع بصيدليات
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قال الدكتور حسن مصطفى  أمين صندوق نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، إنه لاتوجد أدوية  فرنسية بالصيدليات، نظرا لأن جميع الأدوية يتم تصنيعها فى مصر ، بتصريح من شركات عالمية .


وأضاف مصطفى أن ماتقوم به بعض الصيدليات، بالاعلان عن مقاطعتها للمنتجات الفرنسية، فهى مقاطعة ليع بعض أدوات التجميل ومزيل العرق  ، وهذه الاصناف لاعلاقة لها بتجارة وصناعة الدواء الذى يتم بيعه للمرضى  .

 

وأكد الدكتور حسن مصطفى  أمين صندو ق نقابة الصيادلة بالفيوم، أنه مع مقاطعة أى سلع  واردة من فرنسا ، ردا على الاساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

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كانت  إحدى الصيدليات، بإحدى قرى مركز طامية  بمحافظة الفيوم، أعلنت عن مقاطعة جميع المنتجات الفرنسية، وحفظ المنتجات الفرنسية  ردًا على الإساءة للرسول، ولحين اعتذار الرئيس الفرنسى رسميا للمسلمين. 

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