محافظ جنوب سيناء يكرم عمال النظافة بشرم الشيخ

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفقته المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ لجهودهم المتميزة في اظهار مدينة شرم الشيخ بالمظهر الحضاري والمشرف امام جميع وفود المدينة بالاضافة لتكريم رؤساء القطاعات ورئيس مدينة شرم الشيخ .





جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم على المسرح المكشوف بمدينة شرم الشيخ حيث كافأ المحافظ العمال بمكافآت مالية واستمع لطلباتهم وكرم المحافظ خلال الحفل اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ لجهوده المستمرة والمتميزة التي أظهرت شرم الشيخ مدينة السلام العالمية الساحرة.





كما قام المحافظ خلال الاحتفال بتكريم رؤساء بعض الشركات ورجال الأعمال والمساهمين الذين قاموا بتقديم الدعم والمساهمات والمشاركة المجتمعية بمدينة شرم الشيخ .





وقام المحافظ خلال الحفل بتكريم اللاعبين الشقيقتين جاسمين وفيروز عمرو عبدالحميد، حيث حصلت جاسمين لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي، على المركز الأول تحت ١٠ سنوات في البطولة الدولية التي نظمتها «سبورت داتا» عبر الإنترنت كما حصلت شقيقتها فيروز عمرو، لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي، على المركز الثالث تحت ١٣ عامًا للبطولة الدولية.

اكد المحافظ دعمه المستمر وغير المحدود لجميع المواهب من أبناء المحافظة في مختلف المجالات وخصوصا الذين يحققون ترتيبًا متقدمًا سواء على مستوى العالم أو الجمهورية.





كما وجه المحافظ مدير عام الثقافة بتكوين فرقة للفنون الشعبية باسم شرم الشيخ وكذا فريق الانشاد الديني وذلك لتشارك ضمن بروتوكولات التعاون مع بعض الدول في إطار التعاون وتبادل الثقافات واللقاءات المختلفة لفرق الفنون الشعبية .





احيي الحفل فرقة الانشاد الدينى بقصر ثقافة شرم الشيخ كنواة لاعتماد الفرقة رسميًا، بالإضافة لبعض المواهب الصاعدة من أبناء شرم الشيخ والشعراء الذين انشدوا القصائد في مدح الرسول تواكبًا مع المولد النبوي الشريف .





حضر الحفل اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والشيخ جمال البرديسي مدير اوقاف شرم الشيخ وعدد من مشايخ الاوقاف، وبعض رجال الاعمال والمستثمرين، ولفيف من أهالي جنوب سيناء.