موسيماني: أشكر فايلر.. ولقب أفريقيا هديتي للخطيب

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن التتويج بلقب الدوري وختام المسابقة بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، أمس السبت.





وقال موسيماني، في تصريحات صحفية: "أشكر محمود الخطيب رئيس الأهلي، على منحي فرصة تدريب الفريق، وكذلك رينيه فايلر المدير الفني السابق، والجهاز الفني والجماهير لأن اللقب اليوم أصبح في رصيدي".





وأضاف: "توليت المسؤولية والفريق يفوز، وسعيد بمواصلة الانتصارات منذ تولي تدريب الفريق، وحزين لغياب الجماهير لأن الكرة تلعب للجماهير وبدونها لا توجد كرة قدم".





وتابع: "الأفضل بالنسبة لي وجود الجماهير، لكنني سعيد بمستوى اللاعبين فهم يستحقوا اللقب، وسنهدي الخطيب هدية كبيرة وهي الفوز بلقب دوري الأبطال".





وحول تأجيل نهائي دوري الأبطال، قال: "بلا شك هو تحد كبير، ونتمنى الحفاظ على اللاعبين حتى موعد المباراة النهائية، إلى جانب المحترفين ومن سينضم لمنتخب مصر، وأتمنى ألا تزيد الإصابات لأن لدينا إصابات كثيرة".



