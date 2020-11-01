لتنشيط حركة السياحة.. محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير صربيا

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء السبت يوجسلاف فوكادينوفيتش"سفير دولة صربيا، فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمدن المحافظة خاصة من الأسواق السياحية الواعدة.





تناول اللقاء بحث سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة الى مدينة شرم الشيخ وتشغيل خط طيران غير منتظم ( شارتر ) بين مدينتى بلجراد ، كذلك تم مناقشة مقترح توقيع اتفاقية تآخى مع احد المدن الصربية بهدف دعم العلاقات والتعاون السياحى بين الجانبين.





وتم الاتفاق علي بعض الخطوات لبدء هذا التعاون وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية فى هذا الشأن.





فى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير الصربي هدية تذكارية وتمنى له قضاء وقت سعيد فى مدينة شرم الشيخ.





حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.