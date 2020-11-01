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فن

خالد الصاوى: قصرت في حق نفسي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد نحلة
أبدى الفنان خالد الصاوي سعادته الغامرة باستقبال الجمهور له عقب تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة.

وقال لـ"صدى البلد" إنه متحمس لتقديم مزيد من الأدوار المتنوعة، موجها الإعتذار لنفسه على أي تقصير، وزوجته وأصدقائه.

كان "الصاوي" صرح خلال مؤتمر صحفي له على هامش مهرجان الجونة بأن هناك أعمال قدمها من أجل الأموال، مثل "اطلعولي برا". 

وتابع: أنا لست ضحية فقر، وهناك أشياء فعلتها من أجل الأموال ولكن لست ندمان عليها، مثل "مدرسة الحب"، الذي حينما عرض حصلت من خلاله على ردود فعل جيدة.

وأضاف: أنا حزين على فيلم "شريط ٦" وقولت هاخد نصف أجري من أجل خروج الفيلم، وهذا لا يحدث إلا مع خالد يوسف، ولكن عملتها مع منتج فيلم "شريط ٦"، ونصب علينا، وأنا الآن أرفع عليه قضية ومنعته من السفر.

وأردف: كان لدى قائمة سوداء لمنتجين كثيرين اضطهدوني في مشواري الفني، ولكن حينما أصبحت نجما كبيرا، لم أحتج لأحد، وسامحتهم جميعا.

اولفت إلى أن لدورة الأولى من مهرجان الجونة فاتتني، لأنني لم أكن أعرف جيدا عن المهرجان، وحينما سمعت عن المهرجان حضرت السنة الثانية على الفور، ووجدت فيه تنظيما موضوعيا.

وتابع خالد الصاوي: لا أحب أن يتحدث أحد عن أي شخص وأنا موجود، لأن هذا يضايقني جدا.

واختتم: يجب أن نشكر بعضنا البعض على وجودنا هذا العام في مهرجان الجونة في ظل الظروف الاستثنائية ووجود كورونا.

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