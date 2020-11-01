خالد الصاوى: قصرت في حق نفسي

وأضاف: أنا حزين على فيلم "شريط ٦" وقولت هاخد نصف أجري من أجل خروج الفيلم، وهذا لا يحدث إلا مع خالد يوسف، ولكن عملتها مع منتج فيلم "شريط ٦"، ونصب علينا، وأنا الآن أرفع عليه قضية ومنعته من السفر.





وأردف: كان لدى قائمة سوداء لمنتجين كثيرين اضطهدوني في مشواري الفني، ولكن حينما أصبحت نجما كبيرا، لم أحتج لأحد، وسامحتهم جميعا.





اولفت إلى أن لدورة الأولى من مهرجان الجونة فاتتني، لأنني لم أكن أعرف جيدا عن المهرجان، وحينما سمعت عن المهرجان حضرت السنة الثانية على الفور، ووجدت فيه تنظيما موضوعيا.





وتابع خالد الصاوي: لا أحب أن يتحدث أحد عن أي شخص وأنا موجود، لأن هذا يضايقني جدا.



