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رياضة

نيدفيد: لاعبو الأهلي رجال وقادرون على تحقيق اللقب الإفريقي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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محمد سمير

عبر كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بتحقيق لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي، مقدمًا التهنئة للاعبين والجماهير على هذا الإنجاز الجديد.


وقال: «كنت أتمنى أن أكون موجودًا مع الفريق في الفترة الحالية، وأن أسهم معهم في الفوز ببطولة إفريقيا، ولكن جميع اللاعبين الموجودين رجال وأصحاب خبرات كبيرة، وهم قادرون على تحقيق اللقب الإفريقي، وأتمنى أن يحالفهم التوفيق كي يسعدوا الجماهير».


وأضاف أنه ما زال يتعافى من الإصابة ويواصل جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، متمنيًا أن يعود إلى الملاعب في أقرب وقت.


وقال نيدفيد إن تعرضه للإصابة نصيب وقدر، وهو راضٍ بذلك، لكنه يجتهد كثيرًا لكي يعود في أسرع وقت للمشاركة مع الفريق وهو في حالة جيدة.


توج النادي الاهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.


وفاز الاهلي علي منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة. 


وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الادارة.


سجل اهداف الاهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا. 

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