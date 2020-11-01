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منوعات

رصد كوكب مارق بحجم الأرض داخل مجرتنا.. تفاصيل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

ذكرت صحيفة ديلي ستار، أنه تم رصد الكواكب المارقة، وهي  الكواكب التي تتجول في الفضاء بين النجوم دون أن تدور حول نجم، من قبل فريق بقيادة عالم الفيزياء الفلكية تاكاهيرو سومي من جامعة أوساكا في اليابان في عام 2011،  حيث يعتقد الآن أنه يمكن أن يكون هناك مليارات أو حتى تريليونات من تلك الكواكب في مجرتنا.


واوضحت الصحيفة أنه  تم الان تحديد كوكب مارق بحجم الأرض من قبل الباحثين، حيث يعد هذا الكوكب  أصغر جسم من نوعه تم فهرسته على الإطلاق ، ويسمى بكوكب ، OGLE-2016-BLG-1928، حيث  سيكون له مجال جاذبية مماثل لحقل الأرض.


ومن غير المرجح أن تكون هناك مصادر للحياة على هذا الكوكب المظلم الذي لا نهاية له ، والذي من المحتمل جدًا أن يكون باردًا متجمدًا ، ولكن الاكتشافات الحديثة أظهرت أنه لا يوجد شيء مستحيل عندما يتعلق الأمر بالحياة خارج كوكب الأرض.


ويعد الكوكب المسمى بOGLE-2016-BLG-1928 ، هو أقصر كائن تم تسجيله على الإطلاق حيث  يستمر في الظهور  لمدة 42 دقيقة فقط.  

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