قرار حكومي يمنع الجماهير من حضور بطولة العالم للدراجات النارية بالبرتغال

أعلنت الحكومة البرتغالية، إقامة جائزة البرتغال الكبرى في ختام موسم بطولة العالم للدراجات النارية في 22 نوفمبر، بدون جماهير، بعد فرض إجراءات عزل جزئي، لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وتقام أول جائزة كبرى في البرتغال للدراجات النارية منذ 2012، على حلبة ألجارفي خلف الأبواب المغلقة بعد إعلان أنطونيو كوستا رئيس الوزراء العزل الجزئي بدءا من 4 نوفمبر المقبل.





وحضر 27 ألف متفرج جائزة البرتغال الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لكن كوستا قال إن الأمر لم ينجح بسبب عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.





وأضاف: "ما حدث خلال الجائزة الكبرى غير مقبول ولا يمكن تكراره".



