AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار حكومي يمنع الجماهير من حضور بطولة العالم للدراجات النارية بالبرتغال

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أعلنت الحكومة البرتغالية، إقامة جائزة البرتغال الكبرى في ختام موسم بطولة العالم للدراجات النارية في 22 نوفمبر، بدون جماهير، بعد فرض إجراءات عزل جزئي، لمكافحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتقام أول جائزة كبرى في البرتغال للدراجات النارية منذ 2012، على حلبة ألجارفي خلف الأبواب المغلقة بعد إعلان أنطونيو كوستا رئيس الوزراء العزل الجزئي بدءا من 4 نوفمبر المقبل.

وحضر 27 ألف متفرج جائزة البرتغال الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لكن كوستا قال إن الأمر لم ينجح بسبب عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف: "ما حدث خلال الجائزة الكبرى غير مقبول ولا يمكن تكراره".

وتابع: "أبلغنا المنظمين بإقامة سباق الدراجات النارية بدون جماهير، بسبب عدم قدرتنا على تنظيم فعاليات على هذا النحو بحضور الجماهير".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهرامات تستقبل رالي مصر الدولي للدراجات النارية.. 14 نوفمبر

إصابة أحد أعضاء فريق مرسيدس لسباقات فورمولا-1 بفيروس كورونا

سباق فورمولا formula 1 لـ 2021 قد يكون في دولة عربية.. تفاصيل

رسميا.. السعودية تستضيف سباق فورمولا 1 formula ورالي دكار rally dakar موسم 2021 .. صور

ترشيحاتنا

خاص.. اتحاد الكرة يقرر إحالة كهربا للانضباط بعد اشتباكه مع محمد فضل

نظر دعوى مرتضى منصور لبطلان قرار عزله اليوم

أسعار الذهب اليوم 1-11-2020

دعاء ركوب المواصلات.. كلمات تجعلك في معية الله لا يعرفها الكثيرون

آبل تصلح وتستبدل سماعات Airpods pro لعملائها مجانا

الداخلية: إغلاق طريق سوهاج - سفاجا بسبب السيول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات