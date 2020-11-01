AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بصورة على انستجرام.. محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في الهالوين

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
محمد زيدان وزوجته
محمد زيدان وزوجته
Advertisements
هاجر هانئ
حرص لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة له برفقة زوجته وذلك خلال احتفالهما بالهالوين.

ولفتت زوجة محمد زيدان الأنظار بفستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود واتسم التصميم بقصته الغريبة وغير التقليدية وببعض التطريزات المميزة التي منحتها إطلالة موفقة للاحتفال بالهالوين.

اقرأ أيضا..

وانتعلت زوجة محمد زيدان حذاء صيفيا ذا كعب عالي باللون الأسود واتسم بالسيور، وقد حازت صورهما على إعجاب متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة زيدان على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا متناسق مع ملامحها فيما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات التي زادت من جاذبية إطلالتها في الهالوين.

وكان لاعب كرة القدم محمد زيدان قد طل مؤخرا بصحبة زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي خلال فعاليات اليوم الخامس.

وارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند الظهر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتسريحة شعر كلاسيكية، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من حلف وخاتم، أما زيدان فارتدى بدلة باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

 
View this post on Instagram

Me VS. Gladiatrix ⚔️ #halloween

A post shared by Mohamed Zidan (@mohamedzidanofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من مباراة الجزائر.. زيدان يسترجع زكرياته مع أمم إفريقيا 2010

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين

بإطلالة ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها

شاهد.. محمد زيدان يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: أحمد موسى عن زلزال إزمير: أردوغان رمى الأتراك في الشارع.. وزير التعليم العالي: لا نميل لفكرة إغلاق الجامعات مع زيادة حالات كورونا.. الأرصاد: أمطار على القاهرة

كاتب صحفي: الدعارة عنوان لأهم مدن تركيا بقوانين وضعها أردوغان

رئيسا المجلس والبرلمان الأوروبي يدينان هجوم ليون: سنقف ضد العنف والإرهاب

الداخلية: إغلاق طريق القصير - قفط بسبب السيول

المرحلة الثالثة لموسم العمرة.. المصلون يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام.. صور

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة على انستجرام.. محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في الهالوين

بإطلالة كاجوال.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد| سيارات احتفلت بالـ «هالوين» .. ولكن على طريقتها الخاصة