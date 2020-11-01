بصورة على انستجرام.. محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في الهالوين

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وانتعلت زوجة محمد زيدان حذاء صيفيا ذا كعب عالي باللون الأسود واتسم بالسيور، وقد حازت صورهما على إعجاب متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة زيدان على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا متناسق مع ملامحها فيما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات التي زادت من جاذبية إطلالتها في الهالوين.

وكان لاعب كرة القدم محمد زيدان قد طل مؤخرا بصحبة زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي خلال فعاليات اليوم الخامس.





وارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند الظهر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتسريحة شعر كلاسيكية، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من حلف وخاتم، أما زيدان فارتدى بدلة باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.



