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حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادثي تصادم دراجات نارية بقنا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:25 ص
اسعاف
اسعاف
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يوسف رجب

لقى شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرين فى حادثى تصادم دراجات نارية بأماكن متفرقة فى قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمدخل الشيخ على، نتج عنه مصرع محمد أشرف علي ١٨ عاما، وإصابة كل من: محمد أحمد عبد الهادي ٢٢ عاما، ومحمد فايز محمود ٢٢ عاما بسحجات وكدمات.


كما تلقى إخطارا من قسم شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بجوار كوبري دندره، نتج عنه إصابة كل من: أحمد نجار بدري محمد ٣٠ عاما، أيمن أحمد شرقاوي سالم ٣٢ عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق قنا، بـ ٣ سيارات لنقل جثة ومصابى الحادث الأول لمستشفى أبوتشت، ومصابى الحادث الثانى لمستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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