الدولار بـ15.75 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 1-11-2020.. فيديو

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 51.57 جنيه للبيع و51.22 للشراء.

وكان البنك المركزى المصرى أعلن ارتفاع المعروض النقدى إلى 18.62% على أساس سنوى فى سبتمبر، وأظهرت البيانات الأولية التى أعلنها البنك المركزى المصرى، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخى لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).







