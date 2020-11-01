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الدولار بـ15.75 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 1-11-2020.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.


وبلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، الأحد، 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 للبيع.
وسجل الدينار الكويتي 51.57 جنيه للبيع و51.22 للشراء.


وكان البنك المركزى المصرى أعلن ارتفاع المعروض النقدى إلى 18.62% على أساس سنوى فى سبتمبر، وأظهرت البيانات الأولية التى أعلنها البنك المركزى المصرى، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخى لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).


كما ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).

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