أستراليا تسجل صفر إصابات محلية بكورونا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي

أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 9 يونيو الماضي.





وأعرب هانت - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - عن خالص شكره لجميع العاملين في مجال الصحة وأيضا إلى الشعب الأسترالي بأكلمه، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحية في ولاية "فيكتوريا" - التي كانت بؤرة لتفشي الفيروس في استراليا - عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية أو حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي.



