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أخبار العالم

أستراليا تسجل صفر إصابات محلية بكورونا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 9 يونيو الماضي.

وأعرب هانت - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - عن خالص شكره لجميع العاملين في مجال الصحة وأيضا إلى الشعب الأسترالي بأكلمه، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحية في ولاية "فيكتوريا" - التي كانت بؤرة لتفشي الفيروس في استراليا - عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية أو حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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