الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية بشأن التعليم: 30 ألف طالب مصري بيتعلموا في الخارج وده عبء على الأهالي.. ومصر تؤسس جامعات بمعايير عالمية

التعليم العالي:



تطوير برامج التعليم لمواءمة الوظائف المستحدثة في الجامعات الجديدة

توفير جامعات عالمية بنفس الشهادات والجودة في مصر









"مينفعش نعلم الطلاب تعليم ميستفيدوش منه بعد كده في سوق العمل".. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحديث البرامج التعليمية المقدمة للطلاب في مختلف المجالات لمواكبة سوق العمل.









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وقال الرئيس السيسي، إنه يسعى لتخفيف العبء عن نحو 30 ألف أسرة مصرية يتعلم أبناcها في الخارج.



وأضاف السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولة بشرم الشيخ، وعدد من المشروعات الأخرى، أمس السبت: "دلوقتي فيه 30 ألف طالب مصري بيتعلموا في الخارج وده عبء على الأهالي مش عبء مالي.. بنحاول نعمل جامعات في مصر بمستويات عالمية".



وتابع الرئيس: "بفضل الله، الجامعات اللي بنعملها مش بنعمل خرسانات وإنشاءات فقط، ولكن بنعمل جامعة بمعايير عالمية تقدم تعليما متقدما يناسب حجم العمل القادم".





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، إن كل مليون طالب سيحتاج جامعة، ولذلك 100 مليون طالب يحتاجون 100 جامعة من أهلية لحكومية وخاصة وغيرها، وذلك طبقا للمعايير الموضوعة في تقديم جودة تعليم جيد طبقا لحجم السكان.









وأضاف أن الجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليارات جنيه، أي في حدود 400 مليار جنيه للإنشاء فقط.









وتابع: "نحن مستمرون في تضييق الفجوة المتواجدة"، مشيرا إلى أنه "خلال الـ7 سنوات الماضية تحركنا من أجل تقليل الفجوة وجودة التعليم من أجل تقديم تعليم يناسب آمالنا وأحلامنا".









وقد أقر المجلس الأعلى للجامعات، استراتيجية تطوير برامج التعليم الجامعي لمواءمة الوظائف المستحدثة والأكثر شيوعا حتى عام 2050، وظهرت مؤخرا بأقسام مستحدثة داخل الجامعات الخاصة والحكومية إضافةً إلى تقديم جامعات جديدة متطورة.









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وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الوزارة تقدم جميع البرامج الدراسية الحديثة التي يسعى الطلاب إلى دراستها لمواكبة سوق العمل العالمية، ويساعد ذلك في جذب كثير من الطلاب من راغبي الدراسة في الخارج للجامعات المصرية داخل مصر.









وقال "عبد الغفار"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن الوزارة تقدم أقساما للمرة الأولى في الجامعات الأهلية الجديدة والتي تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد بحيث يتم التقديم للطلاب كل ما يحتاجون إليه داخل مصر ولا يضطر الطالب إلى الدراسة في الخارج.









وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الجامعات الدولية الجديدة في مصر تقدم علوما حديثة وتعطي شهادات متميزة ليست بشرط الحصول عليها من خارج مصر فسيكون بالعاصمة أكثر من 6 جامعات دولية بانتهاء العاصمة الجديدة.









وأضاف "عبد الغفار"، أن فروع الجامعات الدولية كانت حلم الرئيس منذ 3 سنوات في العاصمة الإدارية، والتي أصبح لديها 4 جامعات تقدم خدمات تعليمية عالمية، مشيرا إلى أن وجود هذه الجامعات قلل من سفر الطلاب الدارسين بالخارج والذين وصل عددهم إلى 30 ألف طالب حتى الآن.









وأشار إلى أن الجامعات الخاصة 35 ولكن قدرة استيعابها لا تزيد على 6%؛ ولذلك فالتوسع في الجامعات المصرية والبرامج والكليات بها يستوعب الضغط الأكبر، حيث إن الجامعات الحكومية تتحمل أكثر من 80% يلتحقون بها، وتابع: "منتظرون 4 ملايين و200 ألف طالب في 2030 لابد من استقبالهم".