AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توتنهام يستضيف برايتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
كين - سون
كين - سون
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم، الأحد، نظيره برايتون في مواجهة تبدو سهلة للسبيرز، ضمن منافسات الجولة رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، من 6 مبارايات، حيث حقق الفوز في 3، وتعادل مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة.


بينما يتواجد برايتون في المركز الـ16 برصيد 5 نقاط من 6 مباريات، (1 فوز- 2 تعادل - 3 هزائم).


ويسعى توتنهام في المباراة لتحقيق الثلاث نقاط من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.


ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع أرسنال، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

ترشيحاتنا

ملك ضربات الجزاء.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

نادر السيد يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار رعدية تصل للسيول في بعض المناطق غدا.. فيديو

أخبار التوك شو: أحمد موسى عن زلزال إزمير: أردوغان رمى الأتراك في الشارع.. وزير التعليم العالي: لا نميل لفكرة إغلاق الجامعات مع زيادة حالات كورونا.. الأرصاد: أمطار على القاهرة

كريم راح ضحية كلب سعران.. والدة شهيد الشهامة تستغيث بالرئيس: عاوزة حق ابني

ضبط زوجة لمحاولتها إدخال قطعتين حشيش لزوجها السجين في سوهاج

AdvertisementS

لم تكن صدفة .. كواليس وأسباب خناقة فضل وكهربا فى احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري

اليوم .. دعوى بطلان عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليلة تتويج الأهلي بدرع الدوري.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار والجماهير تتغنى بوفائها

بعد أزمة كهربا.. محمد فضل يعلق على احتفال مؤمن زكريا بدرع الدوري مع أسرته

أخبار الرياضة.. إحالة كهربا للانضباط.. فتحي يودع جماهير الأهلي.. وموسيماني يشكر فايلر ويعد الخطيب بلقب إفريقيا

ملك ضربات الجزاء.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

نادر السيد يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور

المصائب لا تأتي فرادي .. برشلونة على حافة الإفلاس وميسي العبء الأكبر

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

الزنيتي يثير قلق الرجاء قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ضربة موجعة لـ زيدان في ريال مدريد قبل موقعة إنتر ميلان

عودة رونالدو.. يوفنتوس في مهمة تصحيح المسار أمام سبيزيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة سيارة أنقذت أحمد السقا.. فتركها وقفز فى النيل.. صور

"معسلة أوى يا بطاطا".. تعرف على أشهر عربات عشقها المصريون..صور

بصورة على انستجرام.. محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في الهالوين