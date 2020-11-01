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رياضة

روما يواجه فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي.. الليلة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:08 ص
فريق روما
فريق روما
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محمد السعيد
يستضيف فريق روما نظيره فيورنتينا اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساءً، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.


ويسعى فريق روما بقيادة نجمه البوسني إيدين دجيكو، لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، للأقتراب خطوة من المربع الذهبي، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.


كان فريق روما انتزع فوزا صعبا من ميلان " 3 - 3"، في الجولة الماضية بالكالتشيو.


في المقابل، يطمح فيورنتينا في مصالحة جماهيره بانتزاع الثلاث نقاط أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، بعد التعادل المخيب أمام أودينيزي في المباراة الماضية.


ويحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن فيورنتينا صاحب المركز العاشر.


ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، أودينيزي مع ميلان، تورينو مع لاتسيو، نابولي مع ساسولو، روما مع فيورنتينا، سامبدوريا مع جنوى.


يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

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